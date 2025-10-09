A- A+

Marketing Digital Felipe Pereira se prepara para lançar dois novos livros de marketing digital para empreendedores Primeira das obras será lançada já no fim de outubro e aborda estratégias para alavancar vendas no ambiente digital

O marketing digital tem passado por transformações significativas com um maior protagonismo da inteligência artificial nos últimos anos.Pensando em ajudar empreendedores e empresas a se beneficiarem dessa ferramenta para obter relevância no ambiente digital, o escritor e palestrante Felipe Pereira vai lançar dois livros este ano.

O “Guia Definitivo de Marketing Digital para Varejo e Serviços: fundamentos, estratégias e cases” será lançado em outubro, com experiências do doutor em administração e de seus alunos e mentorados, com uma coletânea de conceitos, práticas e casos de sucesso voltadas para empreendedores e gestores de serviços que buscam aplicar o marketing digital de forma efetiva em seus negócios.

Já em dezembro, o autor promete o lançamento de um método exclusivo para vender na internet, batizado de “Internet que Vende” e já experimentado e aprovado por empreendedores de diferentes regiões do país. Pereira afirma que seu objetivo é auxiliar o empreendedor a escolher melhor suas estratégias de divulgação na internet, para possibilitar um resultado satisfatório nos negócios.

“O desafio do empreendedor é ter resultado quando não dispõe de R$ 10 mil por mês para investir R$ 5 mil em uma agência, e R$ 5 mil em anúncio. Então contrata alguém que cobra pouco, mas que muitas vezes não consegue dar um resultado. Meu trabalho exatamente é de ajudá-lo, até para contratar melhor, a entender um pouco mais do processo, e até ele mesmo poder aplicar”, explicou o autor.

Reconhecido como uma das referências sobre o assunto no Brasil, Felipe Pereira é co-autor do best-seller “Negócios Digitais: aprenda a usar o real poder da internet nos seus negócios”, lançado pela editora Gente. Ao lado de Érico Rocha e Conrado Adolpho, o escritor apresentou na obra ferramentas essenciais para quem deseja potencializar os resultados na internet.

Formado em ciência da computação, com mestrado e doutorado em administração, Felipe Pereira tem 20 anos de atuação no setor de marketing digital, tráfego pago e construção de autoridade online. Além dos livros, o especialista se dedica a formar empreendedores pelo Brasil por meio de mentorias, cursos e palestras.



