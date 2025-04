A- A+

Reconhecimento Nordeste ocupa o primeiro lugar no ranking dos "100 Melhores Restaurantes do Brasil"; confira Pernambuco aparece na lista com quatro estabelecimentos

A gastronomia nordestina é destaque no ranking "100 Melhores Restaurantes do Brasil". O Origem, de Salvador, é o primeiro restaurante fora do eixo Rio-São Paulo a ocupar a primeira posição na lista, que conta ainda com outros representantes da região.

Também de Salvador, aparecem no ranking Manga (9º), Dona Mariquita (27º), Ori (55º), Boia (61º), Amado (71º), Casa de Tereza (80º) e Preta Restaurante (94º). Pernambuco está representado com Quina do Futuro (29º), Arvo (51°) e Reteteu Comida Honesta (95º), no Recife, e Benedita (52º), em Fernando de Noronha.

Alagoas conta com dois restaurantes localizados em Maceió na lista: Divina Gula (89º) e Picuí (93º). Já o Piauí está presente na lista com o La Cozinha Barra Grande (91º), em Cajueiro da Praia.



Entre as cinco primeiras posições do ranking, logo após o Origem, estão listados os restaurantes Lasai (Rio de Janeiro), Manu (Curitiba), Tuju (São Paulo) e Maní (São Paulo). Confira a lista completa no link.

Em sua quarta edição, a lista 100 Melhores Restaurantes do Brasil é uma realização da revista Exame. Os restaurantes são escolhidos por 65 jurados, entre jornalistas, críticos e influenciadores. O editor adjunto da Flha de Pernambuco, Edi Souza, integrou o júri



