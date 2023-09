2ª edição do Fermenta recebe inscrições de projetos sobre cultura cervejeira até 13 de outubro

Somente serão analisadas propostas que se enquadrem em pelo menos um dos eixos temáticos do edital:

segunda edição do "", edital de incentivo a projetos de cultura cervejeira, segue com inscrições abertas até o dia 13 de outubro. Podem participar pessoas Jurídicas com ou sem fins lucrativos, microempreendedores individuais (MEI) e grupos ou coletivos (representados por MEI) de todo o Brasil que se relacionem com o ecossistema cervejeiro (acesse o). As incrições podem ser feitasPromovido pela Ambev, o editaltem o objetivo de fomentar o ecossistema cervejeiro e contribuir para o crescimento compartilhado em todas as regiões do Brasil. As propostas aprovadas serão patrocinadas por meio de repasse derecursos próprios próprios da empresa.Serão selecionados até cinco projetos em duas faixas de valor, sendo quatro projetos de até R$25.000,00 e um de até R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Não existe um número máximo de propostas inscritas, ou seja, cada proponente poderá inscrever mais de um projeto. Propostas inscritas e não contempladas na 1ª edição do Edital Fermenta, mesmo as finalistas, podem concorrer nesta edição, realizando nova inscrição.- Eixo 1 - Crescimento compartilhado e capacitação: iniciativas que visem a aceleração e crescimento contínuo do ecossistema cervejeiro, por meio decapacitações de pessoas ou organizações, dentre outros aspectos relevantes para o ecossistema cervejeiro;- Eixo 2 – Disseminação da cultura cervejeira: festivais, shows, encontros, competições, palestras, produção de conteúdo em diferentes formatos, produtos para plataformas de streaming (como podcasts, vodcasts, etc.), dentre outros tipos de projetos, inéditos ou não inéditos, que visem o reconhecimento da cultura cervejeira.As propostas podem ser executadas em todo o território brasileiro, em um prazo para execução das propostas é de até seis meses após o recebimentodo patrocínio. Exceções poderão ser avaliadas individualmente.Serão priorizadas propostas que estejam alinhadas com características relevantes para a Ambev, como diversidade e ações afirmativas que apresentem critérios de diversidade atendendo especialmente: mulheres, população negra, comunidade LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, pessoas em situaçãode refúgio e pessoas com baixa renda; e inclusão produtiva, com propostas que visem a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social no mundo do trabalho, seja via emprego formal ou via empreendedorismo, de modo que sejam capazes de gerar sua própria renda.