A- A+

festival 2ª edição do Festival do Chocolate de Garanhuns acontece em abril; confira lista de restaurantes A experiência gastronômica será entre os dias 10 e 27 de abril, envolvendo 18 estabelecimentos do município

O Festival do Chocolate de Garanhuns chega à sua 2ª edição e acontece entre os dias 10 e 27 de abril.

O festival envolve 18 estabelecimentos gastronômicos e pretende promover uma experiência com diversas possibilidades do ingrediente mais famoso do mês de Páscoa.

Os primeiros 18 visitantes que conhecerem cinco estabelecimentos do Festival do Chocolate de Garanhuns ganharão um cupom que dará direito a um prato do oferecido no evento.

Para ter acesso à promoção, basta juntar os adesivos fornecidos pelos estabelecimentos, colocar em seu cartão de visitante e levá-lo até a sede do Sebrae em Garanhuns.

A experiência grastronômica é uma iniciativa do Sebrae/PE e prefeitura do município.

Confira os estabelecimentos participantes:

1 - Varanda Restaurante & Pizzaria: Ovo cremoso de colher

2 - Terraço Churrascaria & Choperia: Petit a la Garot

3 - Espaço Café: Café cremoso

4 - Área Cafeteria: Dois mundos

5 - Burger dos Deuses: Milk-shake do Olimpo

6 - Aromas Bistrô e Cafeteria: Café agrestino

7 - Chatterier Cafeteria: Super chocolate Chatterier

8 - Chocolate com morango: Trufado de chocolate com morango fresco

9 - Caiana Express: Pastel no cone com sorvete de chocolate

10 - Ritto Cafeteria: Croissant du Louvre

11 - Chocolate Sete Colinas: Brownie cheese

12 - Balcone Gelateria e Café: Fiore di gelato

13 - Hermes Pastelaria: Chocoxinha

14 - Changai Express: Hot roll de chocolate com banana

15 - Dom Pedro Bar e Restaurante: Sobremesa das freiras versão brigadeiro

16 - República do Café: Torta mousse de cacau e praliné de avelãs

17 - Cantinho da Macaxeira: Anafado de chocolate

18 - Temak House: Petit house

Serviço

2ª edição do Festival do Chocolate de Garanhuns

Quando: 10 a 27 de abril



Veja também