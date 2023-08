A- A+

CULINÁRIA 2ª Jornada do Patrimônio Alimentar no Recife e começa na segunda-feira (28); saiba mais A semana acontece no auditório do Ceagri da UFRPE e no Salão de eventos do Senac

A programação da 16ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco recebe a 2ª Jornada do Patrimônio Alimentar. Com o tema "Comida cultura e território: salvaguardando saberes e fazeres dos sistemas alimentares", o evento acontece na segunda (28) e terça-feira (29), no Auditório do Ceagri da UFRPE e no Salão de eventos do Senac.

A jornada conta com apoio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), em parceria com os cursos de Gastronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Faculdade Senac e o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). Para participar, é necessário realizar uma inscrição prévia para garantia de vagas por meio de um formulário online.

Com foco no debate relacionado à cultura e território alimentares, a programação está dividida em três partes: culinária afro-brasileira, culinária indígena e tradições da culinária pernambucana. Os convidados que marcarão presença são Mãe Lu e Iyabassé Rosemary, do Ilê Axé Oxalá Talabí, localizado em Paulista, recém registrado como Patrimônio Vivo de Pernambuco; e Bella e Iran Xukuru, representantes da etnia Xukuru da Serra do Ororubá.

“A gastronomia se conecta com aspectos culturais, sociais, políticos e territoriais. Por isso mesmo, nesta edição, trouxemos discussões sobre as culturas alimentares de povos originários e de matrizes africanas para evidenciar matrizes presentes nas bases da cultura alimentar em Pernambuco”, destaca Marcelo Renan, coordenador de Patrimônio imaterial da Fundarpe.

Serviço:

2ª Jornada do Patrimônio Alimentar

Quando: Segunda (28) e terça (29)

Onde: Auditório do Ceagri da UFRPE - Campus Sede - Rua Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos; e

Salão de eventos da Faculdade Senac Pernambuco - Rua do Pombal, 57, Santo Amaro, 22º andar

Evento Gratuito

Inscrições via formulário on-line

Mais infomrações no site

Veja também

DE GRAÇA Faculdade Senac promove oficina gratuita de Gastronomia nesta quarta (23); saiba como participar