3º Festival Gastronômico promove turismo e culinária de Petrolina, em outubro; saiba mais

A terceira edição do Festival Gastronômico volta a movimentar a cidade de Petrolina, de sexta-feira (6) ao próximo domingo (8), a partir das 17h, na Porta do Rio, Orla. Promovido pela Prefeitura de Petrolina, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), o evento fomenta o conhecimento e técnicas, apresentando novos produtos com o objetivo promover o trade gastronômico do Vale do São Francisco, mas também de apresentar nomes renomados da cozinha nacional.



O evento, que é um atrativo para toda a família, amantes da culinária e da boa música, também contará shows musicais, entre eles as bandas Radiofônica, MPA, The Odd Folks e The Doctors, área para crianças e é Pet Friendly. A entrada é gratuita.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Giovanni Costa, o evento será marcado pelo encantamento que a cozinha regional, nacional e internacional proporcionam aos que provarão dos pratos que serão produzidos e servidos durante o festival. “Estamos comemorando os 128 anos da nossa cidade. E não tenha dúvidas que Petrolina merece receber um evento com uma proposta diferente, onde a população terá oportunidade de provar pratos saborosos com preços acessíveis, ouvindo uma boa música, reunindo a família e aproveitando para movimentar o setor gastronômico da cidade", frisou Giovanni Costa.

Além disso, o intuito do festival é promover o turismo em Petrolina e mostrar aos visitantes que a cidade, além de suas belezas naturais, oferece uma diversificada e atraente gastronomia. “Seguindo a orientação do prefeito Simão Durando, buscamos valorizar os produtos da nossa região, além de divulgar também nossa gastronomia. Isso gera aumento no fluxo turístico da cidade”, pontuou o secretário.

O Festival já conta com a confirmação de chefs renomados a exemplo de Juci Melo, do Restaurante Flor de Mandacaru; Monalisa Otoni, do Calidi Bar e Restaurante; Rafael Castro, do Deco’s BBQ; Normândio Guimarães, do Restaurante Revi.vas, Rapha Vasconcelos, do Moendo na Laje, em Recife; entre outros. Os interessados em conhecer mais sobre o Festival Gastronômico podem acompanhar o perfil no Instagram @festivalgastropetrolina, onde estão sendo divulgadas curiosidades gastronômicas e detalhes sobre o evento.

