LISTA 50 Best Discovery inclui 500 novos estabelecimentos na plataforma; brasileiros estão na lista Restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo se destacam entre os nacionais incluídos na plataforma

Nesta quarta (26), a 50 Best Discovery – guia digital extensão da classificação anual de restaurantes, bares e hoteis do 50 Best – anunciou que incluiu 500 novos estabelecimentos na plataforma.

São mais de 240 restaurantes, 100 bares e 170 hoteis distribuídos em 260 localidades no mundo. Com as adições, a relação da plataforma passa a ter mais de 3.700 estabelecimentos.

Entre as adições, também estão estabelecimentos brasileiros. Em especial, do Rio de Janeiro e São Paulo.

Rio de Janeiro

Do Rio, uma das novidades no 50 Best Discovery é o Emiliano Rio, hotel cinco estrelas na orla de Copacabana. Também da Cidade Maravilhosa, o Haru Sushi Bar, restaurante japonês liderado por Menandro Rodrigues.

Também estão o Toto e o Oseille, restaurantes em Ipanema comandados por Thomas Troisgros, e o Lilia, liderado pelo chef Rafael Scatolin, no centro do Rio.

São Paulo

Da capital paulista, estão entre os novos estabelecimentos o Cora, restaurante localizado em um rooftop no centro de Sampa, liderado pelo chef Pablo Inca; e o Kuro, restaurante japonês próximo à Avenida Paulista tocado pelo chef executivo Gerard Barberan e pelo sushiman Henry Miyano.

Também está na lista o Bar da Dona Onça, de Janaína Torres, eleita a melhor chef do mundo em 2024; o Exímia Bar, localizado no bairro Itaim Bibi, com menu assinado por Manu Buffura e drinques por Márcio Silva.

O Cala del Tanit, restaurante de cozinha mediterrânea, do chef catalão Oscar Bosch, também entrou na lista; assim como o Ping Yang Thai Bar & Food, cozinha tailandesa tocada pelo chef Maurício Santi.

Outros

Além das capitais Rio e São Paulo, outros estabelecimentos também figuram na lista: a exemplo do Madê, em Santos, no litoral paulista, comandado pelo chef Dário Costa, com especialidade em peixes e frutos do mar na brasa; e do Caxiri, em Manaus, com a culinária amazônica.



