MELHORES DO ANO A 22ª edição do Melhores da Gastronomia elegeu restaurante Origem como o melhor do Brasil; confira Votação destacou o estrelado Tuju como Melhor do Sudeste e o Manga como Melhor do Nordeste

Foi na noite de ontem, 17, que rolou a cerimônia de premiação do Melhores da Gastronomia 205, promovida pela revista Prazeres da Mesa, na cidade de São Paulo.

A iniciativa acontece já há 22 anos e conta com a participação de 300 especialistas do setor de alimentos e bebidas (jornalistas, chefs, restaurateurs, produtores de conteúdo digital), que indicam os estabelecimentos para irem à votação aberta.

A categoria principal - Restaurante do Ano - foi arrematada pelo fine dining soteropolitano Origem, do casal Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, que vive um excelente momento: em abril, ocupou o topo da lista "100 Melhores Restaurantes do Brasil", promovida pela Casual Exame; em 2024, foi incluído na lista da norte-americana Time como um dos melhores lugares do mundo para se conhecer e, ainda, alcançou 68º lugar no cobiçadíssimo ranking 50Best LatAm, também no ano passado.

Já Chef do Ano ficou com a experiente Helena Rizzo, do grupo Maní Maioca, em São Paulo, enquanto Benê Souza, do Z Deli (São Paulo), foi escolhido como Chef Revelação. Vivi Wakuda, conhecida por promover a sobremesa choux cream, foi eleita a Chef Pâtissier do Ano.

Katherina Cordás e Ivan Ralston, do Tuju. Foto: Rubens Kato/Divulgação

Outras

categorias

O paulistano Tuju, de Ivan Ralston e Katherina Cordás, foi eleito o Melhor Restaurante do Sudeste. O Tuju vem realizando um trabalho gastronômico robusto, um fine dining a partir de pesquisas do bioma do estado e São Paulo, principalmente.



O Tuju também integra o seletíssimo grupo de duas estrelas no Guia Michelin Brasil.



O Tuju tem 'cara e jeito' de um típico 3 estrelas Michelin. A teceira estrela chega já...

Ficou com o Manga, em Salvador, o título de Restaurante do Ano - Nordeste, com o seu trabalho cool e elegante realizado pelo casal Dante e Kafe Bassi, num lindo casarão no bairro do Rio Vermelho. A casa oferece menu degustação e cardápio à la carte.

Confira a lista de todos os vecenderos do 22º Melhors da Gastronomia da Prazeres da Mesa.

