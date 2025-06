A- A+

BOLO A 28ª edição da Festa do Pé de Moleque Gigante deve atrair oito mil pessoas, em Caruaru; confira Bolo típico terá 20 metros de comprimento e será feito por Dona Maria do Pé de Moleque

Uma das tradições mais curiosas dos festejos juninos no Interior de Pernambuco são as festas de comidas gigantes.



Um exemplo é a Festa do Pé de Moleque Gigante, que acontece no bairro Rendeiras, em Caruaru, no Agreste do estado, e que está em sua 28ª edição.

A festa está marcada para o dia 7 de junho, a partir das 19h, na Praça da Mocidade, em frente à Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida, e vai servir gratuitamente um bolo pé de moleque com 20 metros de comprimento, pesando aproximadamente duas toneladas.

Quem assina a receita é por Dona Maria do Pé de Moleque e a organização espera receber oito mil pessoas.

Essa iguaria típica está presente no calendário das mais de 40 comidas gigantes do São João da Capital do Forró.

Além do bolo em tamanho gigante, a festa, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Caruaru, terá atrações musicais, como Luan Nascimento e o grupo Fole de Ouro, para animar os moradores do bairro e turistas que vão prestigiar o evento, garantindo uma noite animada e cheia de forró para o público.

SERVIÇO

Festa do Pé de Moleque Gigante

Onde: Praça da Mocidade, bairro Rendeiras, Caruaru, Agreste de Pernambuco

Quando: 7 de junho, a partir das 19h

