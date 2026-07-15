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evento A 2ª Feira de Confeitaria Senac será de 13 a 15 de agosto, no Recife Expo Center Evento contará com a participação de especialistas nacionais e concurso de bolos artísticos

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Marcada para acontecer de 13 a 15 de agosto, a segunda edição da Feira de Confeitaria Senac, no Recife Expo Center, terá programação de palestras, demonstrações em cozinha show, workshops práticos, mesas-redondas e lançamentos de livros com profissionais de todo o Brasil compartilhando técnicas, tendências e inspirações.

Sob o tema "Confeitaria em Movimento: Tradição e Inovação", a Feira oferecerá atividades que incluirão temas como confeitaria sem glúten, inovação em doces clássicos regionais, inclusão no setor e marketing digital.

Entre os palestrantes confirmados, Bruna Hannouche, confeiteira artística e empresária na lista Forbes Under 30 Brasil; Adriana Arregui, gastrônoma e instrutora do Grupo Barry Callebaut; Tânia Bastos, chef confeiteira e vencedora do reality "Que Seja Doce" e Cecília Chaves, apresentadora do programa "Na Cozinha" da TV Tribuna.

Coisa de criança

A programação da Feira contempla ainda atividades exclusivas para o público infantil no Espaço Kids, com oficinas e experiências lúdicas voltadas para despertar o interesse das crianças pelo mundo da Gastronomia.



Durante os três dias de evento, os pequenos poderão participar de oficinas com temáticas variadas como Fábrica Mágica de Donuts, com Juli Bolos; Mão na Fruta: Colorindo Sabores, com Allan Matheus; e Copo da Felicidade Nordestino: Coco e Chocolate em Camadas de Encanto, com Vanessa França.



A entrada acontecerá mediante a doação de no mínimo 2 kg de alimentos não perecíveis, entregues no dia do evento, ou contribuição de R$ 15 via PIX. Toda a arrecadação será destinada ao Sesc Mesa Brasil.



Concurso Expo Bolos

Esquentando o clima do evento, o Concurso de Bolos Artísticos, com inscrições abetas até 24 de julho, promete ser um dos pontos altos do evento.

A competição será dividida em duas categorias: Confeitaria para Bolos de Casamento e Confeitaria para Bolos Infantis. Após uma pré-avaliação feita por uma banca técnica, serão selecionados 12 finalistas (seis por categoria).

Nos dias do evento, a avaliação dos expositores será feita por um júri técnico composto por chefs confeiteiros e por voto popular do público participante da Feira.



Os critérios de avaliação incluem conceito, grau de dificuldade, qualidade na execução, apelo visual, habilidade técnica e originalidade.

O anúncio dos vencedores será realizado às 16h do último dia do evento (15/08). Todos os competidores receberão certificados de participação e os três primeiros colocados em cada categoria serão premiados com equipamentos de cozinha profissional. Mais informações podem ser obtidas no regulamento disponibilizado no site do evento.

SERVIÇO

2ª Feira de Confeitaria Sena

Quando: 13 a 15 de agosto, das 14h às 21h

Onde: Recife Expo Center - Av. Alfredo Lisboa, antigos Armazéns 16 e 17, Santa Rita, Recife

Inscrições e programação completa no site

Mais informações: (81) 3413-6666

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