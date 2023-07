A Casa do Porco, o 12º melhor restaurante do mundo, apresenta novo menu degustação; saiba mais

A- A+

Uma das melhores sensações para um jornalista de gastronomia, como eu, é poder acompanhar a evolução de um restaurante. É o caso da A Casa do Porco, dos sócios Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda, que desde 2015 entrou no radar gastronômico de brasileiros e dos foodies e críticos de todo o mundo.



O motivo? Vários, eu diria. Conceito, sabor, execução técnica precisa, apresentações criativas e precificação acessível quando comparado a centenas de casa que não entregam 50% do que deveriam. A Casa do Porco oferece comida gostosa, preparada por um time de ponta, mas também divertida. Um verdadeiro parque de diversões para quem gosta de comer bem.



Em junho passado, estive novamente no restaurante (já perdi as contas de quantas vezes comi lá), para provar o novo menu degustação "Somos de Carne e Osso", e a cozinha, e o conceito da A Casa, continua impressionando por não somente ser deliciosa, mas, sobretudo, por entregar evolução constante, fruto de pesquisa dos dois cozinheiros irriquietos. Um dos resultados midiáticos dessa trajetória é, atualmente, o restaurante ser classificado como o 12º Melhor do Mundo no ranking mundial 50 Best, entre tantas outras premiações. A bagagem é extensa.





Ossos de porco servem de suporte para uma das etapas do novo menu degustação da A Casa do Porco.Foto: Mauro Hollanda/Divulgação



"Somos de Carne e Osso"

O carro-chefe da casa é o menu à la carte, mas o restaurante oferece um passeio completo pela essência dos Rueda, que basicamente produzem tudo o que é utilizado na cozinha, em um menu degustação. Em cartaz, atualmente, o "Somos de Carne e Osso".



“Queríamos falar sobre nós, seres humanos, que erramos e acertamos, mas ainda assim sempre queremos melhorar. Por isso bolamos um menu que tivesse bastante osso, carne e muita vontade de acertar”, explica Janaína.



Nem o 'cafezinho' é trivial no restaurante dos Rueda. Foto: Mauro Hollanda/Divulgação



Nele, é possível provar os embutidos Porco Real, frigorífico artesanal dos Rueda, servidos em louças feitas de ossos de porco de verdade. Em um minicaminhão sugem micro sanduíches clássicos de São Paulo. Enquanto uma das etapas mais surpreendentes é o tartare de porco com rabanete e crocante de batata-doce, quebrando qualquer 'ranço' do animal. Churrasco, ossobuco com csopa de cebola quentinha. O céu é o limite e a gente agradece. O menu degustação pdoe ser solicitado com ou sem harmonização etílica.



Cozinha revolucionária

Quando os Rueda inauguraram, a casa por si só já propunha algo revolucionário em se tratando de Brasil - todo o menu era feito com carne de porco, historicamente rejeitada e marginalizada no Brasil.



Tudo dele se aproveita: cabeça, bochecha, papada, rabo. Não bastasse, o restaurante se instalou num ponto no decadente do centro de São Paulo, atraindo outros empreendimentos para a região.



A Casa do Porco também foi eleito o 4º Melhor Restaurante da América Latina, segundo o The World’s 50 Best Restaurants, o 1º da América do Sul, pelo La Liste, e foi o primeiro a receber o título de Restaurante do Ano na premiação Veja São Paulo Comer & Beber, atribuído apenas em ocasiões especiais.



SERVIÇO

A Casa do Porco - Rua Araújo 124, República - São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3258-2578

Funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h

Reservas aqui

Informações aqui

