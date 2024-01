A- A+

SÃO PAULO-ESPANHA A Casa do Porco realiza nova edição do Porco Mundi Espanha; conheça o evento No próximo dia 24, os chefs Janaína Torres e Jefferson Rueda abrem A Casa do Porco para convidados

Leia também

• Chef Janaína Torres Rueda é Eleita Latin America's Best Female Chef 2023

• El Preferido de Palermo: restaurante-patrimônio em Buenos Aires; conheça sua história

Lá se vão oito anos desde a primeira edição do evento Porco Mundi, sob o comando da dupla de chefs Janaína Torres e Jefferson Rueda, em sua prestigiada casa A Casa do Porco, na região central de São Paulo capital.



Eis que no próximo dia 24 a dupla vai promover nova versão do super evento gastrô, recebendo cozinheiros espanhóis.



O Porco Mundi Espanha contará com a presença de Diego Guerrero (DSTAgE), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), Paco Méndez (Come) e Vicky Sevilla (Arrels). O jantar promete ser uma grande celebração e encontro das cozinhas brasieira e ibérica.



Ignacio e Juan participam do Porco Mundi | Crédito: Divulgação



O evento é realizado em parceria com o Santander Brasil e com a Getnet, o Porco Mundi. Em tempo. A Casa do Porco foi eleito o 12º melhor restaurante do mundo, no ranking The World’s 50 Best.

Porco é (e sempre será) estrela

Obviamente, o porco será o ingrediente protagonista do jantar, que mais se assemelha a um banquete festivo, e cada cozinheiro fica responsável por servir um prato próprio.



Quase onipresente da culinária da Espanha, os chefs nativos pretendem destacar a versatilidade da proteína que, no Brasil, ainda sofre com uma desinformação histórica.

O menu do Porco Mundi Espanha terá quatro entradas, um prato principal e duas sobremesas, incluidno sopa de alho com caldo de jamón, papada de porco e ovo, flan de aipo com queijo galmesano (conhecido também como parmesão galego) e caldo de porco, e milho com chocolate, doce de leite e torresmo.

Janaína Rueda | Crédito: Marcus Steinmeyer/Divulgação

Com a palavra...

Para Janaína Torres, o Porco Mundi Espanha tem um gostinho especial. "É um evento que vai contar um pouco sobre o meu passado ancestral. Fui criada pela minha avó, que nasceu em Granada, então volto às minhas raízes espanholas em um Porco Mundi que vai fazer parte da minha história", celebra Janaína.

Segundo Jefferson Rueda, um dos fundadores de A Casa do Porco, a ideia do Porco Mundi é investigar a importância cultural, econômica e social da carne de porco para os diversos povos do mundo e como eles trabalham esta proteína para se alimentar.

"Além, é claro, de fazer um intercâmbio de conhecimento com nossos colegas de profissão, confraternizar e proporcionar uma experiência única para nossos clientes”, comenta Rueda.

Histórico do Porco Mundi

Porco Mundi é um projeto criado em 2016 que visa o intercâmbio entre chefs do mundo todo. A carne de porco é a protagonista do evento, com o intuito de mostrar diferentes formas de consumir o ingrediente e conhecer a cultura de outros países por meio da sua gastronomia.

A primeira edição, Porco Mundi Espanha, teve como convidado o chef Pere Planaguma. A segunda, recebeu o Equador, com o chef Maurício Acuña, enquanto a terceira foi Porco Mundi Argentina, com Ariel Argomaniz, Julieta Caruso, Juan

Gaffuri, Leo Lanussol e Mariano Ramon.

A quarta edição reuniu mais de 30 cozinheiros brasileiros na Casa do Porco para o primeiro Porco Mundi Brasil, que ganhou repeteco. Depois o país homenageado foi o Peru, seguido pela Colômbia, enquanto a última edição, realizada em 2022, a América Latina foi celebrada com 19 chefs convidados representando sete países latinoamericanos.

SERVIÇO

Porco Mundi Espanha

Quando: 24 de janeiro de 2024, às 20h

Onde: A Casa do Porco - Rua Araújo 124, República, São Paulo Capital

Quanto: R$ 1.000,00 - valor por pessoa, inclui bebidas (serviço por fora)

Reservas: www.acasadoporco.com.br

Instagram: @acasadoporcobar

Veja também

Sabores McFish volta ao cardápio da McDonald's no Brasil; confira data de pré-venda e lançamento