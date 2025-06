A- A+

ODE AO PORCO A Casa do Porco, em São Paulo, faz 10 anos com banquete Porco Mundi Brasil; saiba mais O chef Pedro Godoy é o único pernambucano a participar do jantar histórico

Parece que foi ontem, mas já se vão 10 anos de abertura de um dos restaurantes mais celebrados do Brasil. E no próximo dia 1º de julho, A Casa do Porco, na capital São Paulo, marca o ciclo com um genuíno festim gastronômico.

Junto a 39 cozinheiros, o chef Jefferson Rueda assina o já tradicional evento anual - Porco Mundi -, que consiste em um animado banquete preparado a muitas mãos.



Dessa vez, o time recrutado por Rueda tem muitos nomes já conhecidos nacionalmente mesclados com talentos promissores da gastronomia brasileira, representando todas as regiões do País.



O chef Pedro Godoy, dos restaurantes Arvo e Voar, é o único representante de Pernambuco.

Pedro Godoy, do Arvo, no Recife, é único pernambucano a paricipar do Porco Mundi. Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco





Quem estiver com viagem para a cidade e quiser participar desse momento histórico, pode comprar o jantar, que será aberto ao público.

Salão do restaurante A Casa do Porco. Foto: Mauro Hollanda/Divulgação



Os convidados

Um grande ciclo merece ser comemorado em grande estilo, não? Rueda arrematou um time de chefs que vão cozinhar juntos, reunindo técnicas e sotaques, o que promete ser um dos maiores eventos gastronômicos do ano.



O line-up gastrô será: Adriano Kanashiro, Caio Yokota e Victor Valadão, Dário Costa, Gabriel Coelho, Julia Tricate, Giovanna Grossi, José Guerra, Lucas Dante, Manu Ferraz, Marcio Shihoma, Bia Limoni Freitas, Maurício Santi, Rafaela Dossi, Stefan Weitbrecht, Tássia Magalhães, Tuca Mezzomo, Ygor Lopes e Walkyria Fagundes, Ana Paula Souza e Victor Lima, Elia Schramm, Gerônimo Athuel, Lúcio Vieira, Pedro Coronha, Pedro Siqueira, Bruna Martins, Caio Soter, Henrique Gilberto, Marcelo Schambeck, Maurício Olmi, Cláudia Krauspenhar, Danilo Takigawa, Igor Marquesini, Fabrício Lemos, Lisiane Arouca, Paula Leite, Pedro Godoy, Saulo Jennings e Ian Baiocchi.



Revolucionário

Em 2015, quando abriu as portas, A Casa do Porco viria a gatilhar uma revolução em várias camadas no setor de alimentação fora do lar.



De uma só vez, o restaurante quebrou o paradigma histórico que sempre residiu no imaginário coletivo brasileiro - o de que carne de porco, além de suja, fazia um mal danado à saúde. Ou como bem se diz em Pernambuco: uma carne pesada, reimosa.



Não precisaria ser bem-sucedido em mais nada para que angariasse os holofotes, a não ser o fato de ser um restaurante de cozinheiros prestigiados dedicado a uma proteína marginalizada, agora apresentada em mesa 'nobre' em versões inimagináveis, como no surpreendente sushi de papada, ou revisitando tradições culinárias de São José do Rio Pardo, interior de São Paulos, terra natal de Rueda.



Mas A Casa não parou aí. Inovou em tantos outros sentidos, o que lhe levou a figurar nas principais listas gastronômicas do mundo, como o Michelin Brasil (estrela verde - sustentabilidade; e categoria Bib Gourmand - bom custo benefício) e o The World’s 50 Best Restaurants (15º na lista latina e 83º na lista mundial).



Dois dos pontos fundamentais para compreender a importância de um restaurante como esse são sobre pensar fora da caixa e ser legítimo os princípios dos fundadores.



A Casa do Porco não ocupa um CEP nobre nos Jardins ou Vila Madalena. Bem ao contrário. Funciona no centro da cidade, região até então impensável para empreendimentos desse calibre, provocando uma onda de inaugurações de bons negócios na vizinhança, além de, finalmente, oferecer comida de excelência a preços justos.



Veja aqui os menus do restaurante (à la carte e degustação).



Sou entusiasta desse projeto desde o dia 1 que, dez aos depois, ainda tem filas de espera com gente curiosa em saber o que é que que o porco de Rueda tem de tão especial. Um viva a esse restaurante que é a cara do Brasil.



Em tempo. Jefferson Rueda é um dos jurados no novo reality da Globo, "Chefs de Alto Nível", com estreia prevista no dia 15 de julho, sob comando de Ana Maria Braga.

SERVIÇO

Porco Mundi Brasil - Ano X

Quando: 1º de julho, às 19h30

Onde: A Casa do Porco - Rua Araújo 124, República, São Paulo (SP)

Quanto: R$ 1.000,00 (com bebidas; serviço não incluso)

Informações: www.acasadoporco.com.br

Instagram: @acasadoporcobar

