A- A+

DESPEDIDA A chef de cozinha Claudia Luna se despede do restaurante Seu Luna A cozinheira, que comandava a casa há 20 anos, permanece na carreira gastronômica

Leia também

• Vicalli, em Boa Viagem, lança menu de almoço ao preço fixo de R$ 69

• Sobremesa para impressionar: saiba preparar a clássica torta de manteiga escocesa

A chef Claudia Luna anunciou, nesta terça-feira (4), o seu desligamento do Seu Luna, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, um dos restaurantes mais tradicionais da culinária regional.

A cozinheira comandou a casa ao longo dos últimos anos, dando continuidade ao legado da mãe, Dona Elizete, fundadora do estabelecimento, que faleceu em 2006. Há mais de três décadas o maior destaque do Seu Luna tem sido o famoso chambaril, atraindo pernambucanos e turistas para o estabelecimento, mas Claudia também consolidou novas receitas no local.

Desde 2006, quando ela assumiu a cozinha do restaurante, Luna elaborou, por exemplo, o bolinho de chambaril com geleia de acerola e a torta de queijo do reino com calda de goiabada, reforçando sua especialidade em comida regional.

No texto de despedida, publicado no seu perfil do Instagram, Claudia Luna disse que encerrou 'um dos capítulos mais importantes da vida". A chefe de cozinha também relembrou momentos dessa trajetória.

''A cozinha sempre foi muito mais do que uma profissão para mim. Sempre foi a minha forma de contar histórias, preservar memórias e representar Pernambuco. Um ciclo se encerra, mas os sonhos continuam'', expressou ela.

A chef Claudia Luna continua a carreira gastronômica, atuando em projetos entre Recife e Barcelona.

Confira a publicação:

Veja também