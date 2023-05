A- A+

PREMIAÇÃO O 23º Concurso de Vinhos e Destilados do Brasil será em setembro; saiba como se inscrever Avaliação nacional acontecerá de 19 a 22 de setembro, em São Paulo, com degustações às cegas

De 19 a 22 de setembro, na cidade de São Paulo, será realizada a 23ª edição do Concurso de Vinhos e Destilados do Brasil, presidido pelo jornalista Eduardo Viotti, que integra comissões julgadoras de concursos do segmento em todo o mundo.

“Graças aos esforços das entidades envolvidas no processo produtivo, o Brasil começa a ser reconhecido internacionalmente como um país produtor de vinhos e destilados de qualidade, e a cada dia esse prestígio aumenta, com a conquista de importantes prêmios internacionais”, comenta Viotti.

Quais serão as amostras?

Serão selecionados vinhos branscos tranquilos, tintos tranquilos, secos rosados tranquilos e espumantes brancos, rosados e tintos.

Enquanto que na categoria dos destilados serão considerados aqueles produzidos à base de cana de açúcar, de bagaço de uva (grappa), de vinho (brandy ou conhaque), gins, vodcas, licor, tequila e rum.

As amostras serão provadas às cegas por equipes de degustadores e jornalistas especializados em cada categoria, e as que obtiverem as respectivas pontuações necessárias receberão os seguintes prêmios: Grande Medalha de Ouro, Medalha de Ouro e Medalha de Prata. O concurso serve como vitrine do setor para os mercados compradores internacionais.

Inscrições: como fazer?

O regulamento e as inscrições das amostras para participar do 23º Concurso Vinhos e Destilados do Brasil podem ser feitos diretamente com a promotora dos eventos.

Cada amostra concorrente deve apresentar com seu respectivo formulário de inscrição, totalmente preenchido e enviado por e-mail ou Correios antes de 6 de agosto de 2023.

Serviço

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site ou pelo e-mail [email protected]

M&P Editora Ltda

Av. São Camilo, 412, conjunto 12

CEP 06709-150, Granja Viana, Cotia, SP

Mais informações: www.vinhosedestiladosdobrasil.com.br

Instagram: @concursovdbrasil

