Culinária À frente de um novo formato, Claude Troisgros estreia no comando do inédito ''Geladeiras em Ação'' O primeiro episódio do programa acontece nesta quinta-feira (9), às 21h45, no GNT

A explosão das competições de culinária colocou a alta gastronomia em evidência na televisão. Mas é a cozinha do dia a dia que domina boa parte da rotina dos brasileiros. De olho no paladar caseiro do telespectador por trás da tevê, o GNT estreia o ''Geladeiras em Ação'', que chega à grade do canal nesta quinta-feira (9).



A produção conta com apresentação de uma figura bem conhecida do canal a cabo: o chef francês Claude Troisgros. ''Podemos mostrar, através da atração, que a cozinha pode ser simples, fácil e que usa os produtos que temos em casa.



O programa não é para aprender receita, é para entender o produto e prepará-lo. Então, as expectativas são muito altas. Está um sucesso e bem engraçado'', torce Claude, que estreou na tevê em 2004, no comando do quadro ''Adivinha o Que Tem Para Jantar?'', dentro do programa ''Armazém 41'', exibido no GNT.



A cada episódio, o chef receberá três competidores: pessoas reais que cozinham em casa. Elas deverão preparar café da manhã, almoço e jantar usando apenas o que tem dentro de uma geladeira temática preparada pelo próprio apresentador.



''Vai ser um reality bem desafiador para os participantes. É uma situação que transporta a gente para o dia a dia das pessoas. Quem nunca chegou em casa depois de um dia de trabalho e teve de preparar o jantar com o que tinha na geladeira?'', questiona o francês.



Durante o programa, Claude não estará sozinho nos estúdios. Como já é de praxe, ele contará com a parceria do fiel escudeiro Batista. O sous chef e amigo de longa data fará parte do júri ao lado do ator Douglas Silva, o DG, e um convidado que muda a cada programa.



''Normalmente sou eu que cozinho nos programas. Dessa vez eu sou jurado e tenho de julgar os pratos. Se você me perguntar qual é o principal ponto de avaliação, posso dizer que, para mim, é o tempero. O prato pode ter uma apresentação linda, mas se não está bem temperado, não tem meu voto'', afirma Batista.

Recém-saído da trama de ''Fuzuê'', DG está animado para estrear na posição de jurado gastronômico na tevê. Ao lado dos companheiros, ele irá avaliar a criatividade dos participantes, a quantidade de ingredientes, apresentação do prato e, principalmente, o sabor de uma comida real.



''Gravar a atração foi muito bacana. Eu pude conhecer pessoas reais, pessoas que se entregam, cada uma com a sua individualidade, com a sua história. E todas as narrativas que eu conheci ali dentro são muito lindas. Além de poder estar ao lado do Claude e do Batista, duas pessoas que eu sou super fã. O público de casa pode esperar um programa muito, mas muito maneiro mesmo'', vibra o ator.

