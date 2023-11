A- A+

NORONHA A pousada Nannai Noronha completa três anos com degustação especial; saiba mais Sob comando do chef Fernando Cita, jantar será servido no restaurante TiaTê

Está marcado para o dia 1º de dezembro o jantar comemorativo aos três anos de abertura da pousada Nannai, na paradisíaca ilha Fernando de Noronha, em Pernambuco.

A edição especial do já conhecido evento Menu Degustação terá à frente o chef executivo do restaurante TiaTê, que funciona dentro da hospedagem, Fernando Cita, que servirá um jantar com sete etapas em estilo 'confiance'. Hóspedes e visitantes poderão comprar o acesso ao jantar.

O acompanhamento etílico será o espumante próprio do Nannai, produzido no Sul do Brasil, que será servido à vontade ao longo de todo o jantar. Outras bebidas poderão ser solicitadas à parte. O jantar sairá a R$ 450 por pessoas e não inclui bebidas.

O day after

No dia seguinte, 2, o Nannai vai oferecer outra programação, dessa vez durante o dia. Será a vez do Sintonnia Nannai, das 12h30 e 16h30, com música ao vivo ou DJ, drinques clássicos, como o Aperol Spritz, e autorais, e parrilla com carnes variadas e, obviamente, frutos do mar com legumes, entre outros acompanhamentos.

SERVIÇO

Menu Degustação e Sintonnia Nannai no Nannai Noronha

