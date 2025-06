A taça certa para cada romance: confira harmonizações perfeitas para o Dia dos Namorados

A- A+

Hoje é dia de chamego, jantar especial e brinde ao amor. Afinal, é Dia dos Namorados! E quem não abre mão de comemorar a data mais romântica do ano, com certeza não via deixar de lado o brinde com um bom vinho.

Quer uma ajudinha na harmonização de comes e bebes na noite de hoje? Então, se liga das dicas da experiente sommelière Jorgeane Meriguette, da Wine Concept Brasil.

Sensorial

Para Meriguette, a escolha do vinho vai traduzir sentimento e estilo, aproximando os casais de forma sensorial. “O vinho é uma ponte entre o paladar e a emoção. Ele marca encontros, celebra conquistas e dá novo sabor ao cotidiano. No Dia dos Namorados, ele se transforma em ritual”, comenta a profissional.

Sofisticado

Como de praxe, o espumante é um dos estilos preferidos na data, já que a bebida é sinônimo de celebração. Os espumantes feitos pelo método tradicional (igual ao dos champanhes) se destacam pela versatilidade: podem ser apenas um abre alas da noite, mas pode também podem acompanhar toda a refeição.

"Com perfil seco e acidez vibrante, é ideal para casais clássicos que apreciam sofisticação. Seus aromas de frutas brancas e notas de pão fresco combinam com entradas delicadas, embutidos finos ou ostras. Este espumante é ideal para quem aprecia autenticidade. Seu perfil seco e vivo traz uma sofisticação sem esforço, como os melhores romances”, comenta Jorgeane.

Cool

Se o casal faz a linha casual e descomplicada, os rosés secos com notas florais são perfeitos. Trazem notas florais e frutadas, feitos a partir de cortes como marselan e pinot noir, oferecem frescor e leveza. São ótimos para encontros ao ar livre e refeições suaves, harmonizando bem com risoto de camarão, massas com molho branco ou salmão grelhado.

Disruptivo

Os vinhos laranjas são dica certeira para quem curte explorar coisas pouco óbvias. São elaborados com uvas brancas fermentadas com as cascas.

São escolhas perfeitas para harmonizar com culinária asiática, como omakase, pratos tailandeses ou sanduíches de porco empanado. “O vinho laranja é como um romance indie: complexo, sensorial e inesquecível. É o estilo de quem gosta de explorar novos territórios juntos”, resume Jorgeane.

Tradição

é tradição

Chegada a hora da sobremesa, sendo à base de chocolate, não pense muito: vinho do Porto vai ser o melhor companheiro na harmonização. Os dos estilo Tawny, envelhecidos em madeira e ricos em notas de frutas secas, caramelo e nozes, são indicados para acompanhar receitas com chocolate amargo ou nozes.

“Encerrar a noite com um Tawny é como selar uma carta de amor. Doce na medida certa, profundo como a memória dos bons momentos”, finaliza Jorgeane.



