STREAMING "A Turma da Bola' ganha episódio sobre a importância da alimentação saudável; assista Vídeo protagonizado por Pepedalada foi lançado no canal do projeto no YouTube no sábado (19)

A "Turma da Bola" entrou em campo novamente, mas com uma nova missão: reforçar a importância de uma alimentação saudável e balanceada para as crianças. O novo episódio da animação, intitulado "Prato Colorido", foi lançado no YouTube no último sábado (19), com o objetivo de mostrar como o equilíbrio nutricional impacta o cotidiano e até mesmo o desempenho dos pequenos atletas.

Protagonizado por Pepedalada, o vídeo musical foi disponibilizado no canal oficial da série no YouTube. No vídeo, o personagem que é fã de Denilson Show e Vini Jr vive uma jornada rumo a uma alimentação saudável e compartilha os seus aprendizados sobre o tema com o restante da Turma da Bola.

“Meu prato colorido me faz jogar bonito, igual a um jogador de futebol”, declara um dos versos da composição assinada por Pedrinho, Éric, Deco e Bibi. A música ressalta a importância de escolhas alimentares saudáveis, mostrando como um prato repleto de cores e nutrientes pode fornecer a energia necessária para as atividades do dia a dia.

“Estamos entusiasmados em apresentar 'Prato Colorido' como uma nova adição ao mundo da Turma da Bola. A introdução alimentar é um marco crucial, e acreditamos que esta música pode ser uma ferramenta valiosa para incentivar as crianças a explorarem uma variedade de alimentos nutritivos e coloridos”, afirma Guilherme Alf, criador do projeto.

Assista na íntegra:

