A- A+

VINHO A vinícola chilena Concha Y Toro lança vinho exclusivo para os brasileiros; conheça o produto Desenvolvido com cabernet sauvignon, o novo rótulo é um branco fresco com notas cítricas

Leia também

• Festival Comida Di Buteco reúne 46 estabelecimentos no Recife, Olinda e Jaboatão dos Guarapes

• Três em cada 10 entregadores de comida enfrentam insegurança alimentar

Que os vinhos chilenos fazem sucesso com os brasileiros, não é segredo algum. Entre as marcas xodós do país sul-americano, a Concha y Toro é, certamente, a mais conhecida devido a um trabalho de anos promovendo o seu alto volume produtivo e popularização do consumo da bebida.

Agora, a gigante chilena anuncia o lançamento de um vinho produzido exclusivamente para o mercado brasileiro - o Casillero del Diablo Blanc Cabernet, que tem uma característica pouco comum: é um vinho branco feito com uma uva tinta super tradicional, a cabernet sauvignon.



A linha Casillero del Diablo contempla ainda rótulos com as as variedades sauvignon blanc e chardonnay.

Como é feito?

Você pode estar se perguntando como uma uva com taninos tão presentes pode render um vinho de coloração super clara.

A retirada da cor da casca da cabernet sauvignon se dá com uma prensagem suave aliada a outras técnicas, euqnato a fermentação segue os métodos tradicionais de um vinho branco, sem contato com as cascas, resultando em um vinho leve e fresco. O resultado é um vinho similar a um clássico dos brancos, um sauvignon branco.

Tem tom amarelo pálido e notas de pêssego branco e notas cítricas que lembram tangerina, podendo cair bem com queijo, itens de charcutaria e saladas.

“O que fizemos foi como pegar uma pintura cheia de cores e remover camada por camada, revelando, no fim, algo realmente fascinante”, explica Max Weinlaub, enólogo da Concha y Toro.

O Casillero del Diablo Blanc Cabernet está sendo vendido no varejo ou através do e-commerce www.descorcha.com.br.



Veja também