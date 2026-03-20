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PRAIA Abençoado Priceless: Mastercard abre restaurante à beira-mar em Fernando de Noronha Localizado na Praia da Cacimba do Padre, espaço é exclusivo para os portadores de cartões Mastercard Black e Mastercard World Legend

A Mastercard acaba de inaugurar o Abençoado Priceless, o mais novo restaurante de Fernando de Noronha. Localizado à beira-mar da Praia da Cacimba do Padre, o espaço tem vista privilegiada para o Morro Dois Irmãos, famoso cartão postal da ilha.

A curadoria gastronômica do lugar é assinada pelo chef paraibano Onildo Rocha, que também comanda o Terraço Notiê by Priceless, complexo gastronômico localizado no centro de São Paulo. A experiência do restaurante é destinada exclusivamente aos portadores de cartões Mastercard Black e Mastercard World Legend.

O menu aposta no frescor dos ingredientes. Os pratos são elaborados diariamente de acordo com a pesca do dia, dispensando o uso de congelados. Há também umwelcomedrink exclusivoproduzido com frutas e raízes locais.

Mediante reserva, do início da manhã até o pôr do sol, também é possível garantir um kit praia, com ombrelones,cadeiras personalizadas e equipamentos para stand-up paddle. Quem possui cartão World Legend Mastercard recebe ainda toalha de praiae um cooler para bebidas.

O restaurante foi cofundado por Onildo Rocha, Gustavo Greco, Maisa Gonçalves e Fernando Neto, com projeto arquitetônico desenhado por Greco. Conectada com Noronha, a arquitetura do espaço traz uma paleta de cores inspirada no sol e incorpora a tipografia Armoribats, de Buggy. Além disso, o piso de areia foi preservado em todo o espaço.

O Abençoado Priceless funciona das 12h às 18h, enquanto a estrutura de praia opera das 12h às 17h, ambos de segunda a sábado.As reservas para o restaurante podem ser feitas através do site oficial.



*Com informações da assessoria de imprensa.



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