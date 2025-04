Brasil Sabor 2025: chefs renomados cozinham em Fernando de Noronha; saiba quem são

A- A+

Marcado para o período de 22 de maio a 3 de junho, o festival nacional Brasil Sabor, uma realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), vai desembarcar pela primeira vez no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Como se não fosse o bastante a ótima notícia de, enfim, uma iniciativa de relevância nacional no setor gastronômico acontecer na ilha mais cobiçada do País, a primeira participação de Noronha será em altíssimo nível.

Com o tema “Cores e Sabores de Noronha”, os restaurantes participantes - no total, 10 casas - terão pratos especiais integrando seus menus, inspirados no que a ilha tem de melhor.





Participações

especiais

Enquanto nos restaurantes integrantes do circuito os chefs criam, a Abrasel PE movimenta outra ativação inédita. Vai receber chefs renomados para eventos especiais nos dias 22 de maio e 3 de junho na histórica Vila dos Remédios, em que os convidados irão assinar em duplas o menu com quatro receitas, que serão servidas em sistema de bufê.

O público terá acesso mediante pagamento de ingresso.

Confirmados no dia 22 de maio, a chef Luana Sabino (@luanavsabino), do restaurante Metzi (SP), que figura na lista de restaurantes recomendados pelo Guia Michelin e ocupa a 27ª posição no 50 Best América Latina 2024; e Luiz Filipe Souza (@luizfilipe), chef do premiadíssimo fine dining Evvai, restaurante paulistano que faz parte do seletíssimo grupo que sustenta duas estrelas no Guia MIchelin, no Brasil.

Já na reta final do Brasil Sabor 2025, é a vez de Iago Jacomussi, do restaurante Jacó (SP) (@jaco_sp), da uruguaia María Elena Marfetan (@mariaelenamarfetan), do Lo de Tere, em Punta del Leste (Uruguai), e Kátia Barbosa (@barbosakatia), do bar Kalango (RJ), um dos principais nomes, e mais carismáticos também, da gastronomia brasileira contemporânea.

Chef Kátia Barbosa | Crédito: Lucas Seixas/Divulgação

Até o fechamento dessa matéria, o único restaurante divulgado como integrante do Brasil Sabor 2025 é o Benedita Cozinha Afetiva, do chef Dário Costa (@dariocosta), que, recentemente, apareceu no 51º lugar na lista "Os 100 melhores restaurantes do Brasil", da Casual Exame.

A programação do Brasil Sabor em Noronha inclui ainda apresentações culturais, palestras sobre sustentabilidade na gastronomia e o lançamento de um livro especial reunindo receitas e histórias dos participantes.

O Festival Brasil Sabor "Cores e Sabores de Noronha" é uma realização da Abrasel em Pernambuco em parceria com a Empetur e o Visite Noronha, com patrocínio da a Empetur, BNB e Ambev.



SERVIÇO

Brasil Sabor 2025 em Fernando de Noronha

Quando: de 22 de maio a 3 de junho

Mais informações aqui

Veja também