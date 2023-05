A- A+

Cerveja Abracerva inclui estilos nacionais no regulamento da 3ª Copa Cerveja Brasil; entenda O concurso irá escolher as melhores cervejas das cinco regiões do país

Visando desenvolver e reconhecer a cerveja artesanal original do Brasil, a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) incluiu quatro novos estilos nacionais além dos já reconhecidos em competições cervejeiras no regulamento da 3ª Copa Cerveja Brasil.

A associação quer disseminar os estilos Brazilian Wood and Barrel Aged, que utiliza madeiras brasileiras (como Amburana, por exemplo) para maturar cervejas e Brazilian Wood and Barrel Aged Sour Beer, que se difere da anterior por apresentar também acidez derivada da exposição a microorganismos.

Outras duas categorias brasileiras presentes na Copa Cerveja Brasil são a Brazilian Pale Ale, que propõe o uso das matérias primas produzidas e beneficiadas a partir de técnicas e tecnologias brasileiras, e a Brazilian Hop Beer, onde o fundamental é a utilização de lúpulo nacional, que vem ganhando volume de produção e expressão no mercado.

Também está no regulamento o estilo Catharina Sour, já reconhecido pelo guia internacional do Beer Judge Certification Program (BJCP). “Queremos destacar os sabores brasileiros e dar visibilidade à criatividade e técnica das cervejarias nacionais”, avalia Gilberto Tarantino, presidente da Abracerva. "Por isso estamos dividindo a Copa em etapas regionais: tornando o concurso mais acessível e destacando as iniciativas regionais", completa.

Os julgamentos da 3ª Copa Cerveja Brasil serão realizados ao longo do segundo semestre do ano em Vitória, Brasília, Salvador, Belém e Curitiba e, na final, em São Paulo.

Podem se inscrever cervejarias das respectivas regiões - que receberão também feedbacks técnicos de seus produtos, feitos por especialistas. Serão premiadas as melhores cervejas por categoria e eleitas as melhores cervejarias, microcervejarias, brewpubs e marcas ciganas de cada região.

As cervejas que receberem medalha nas regiões disputam a final nacional, que este ano será realizada em São Paulo. As amostras classificadas com medalha de ouro na final receberão inscrições gratuitas para o World Beer Cup 2024, um dos mais concorridos e prestigiados concursos do Mundo, nos Estados Unidos.

Agenda 2023

Sudeste - Vitória (ES): 25 a 30 de julho

Nordeste - Salvador (BA): 16 a 20 de agosto (nova data)

Centro-Oeste – Brasília (DF): 13 a 17 de setembro

Norte – Belém (PA): 18 a 22 de outubro

Sul - Curitiba (PR): 14 a 19 de novembro

Final em São Paulo: 5 a 10 de dezembro

