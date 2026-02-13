A- A+

Carnaval 2026 Abrasel divulga operações que atendem foliões na 18ª edição da Arena Gastronômica; confira Estrutura opera até o dia 17 de fevereiro no Armazém 14, oferecendo serviços variados de alimentação

A nova arena gastronomica da Abrasel em Pernambuco (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco) já está em funcionamento para o público que vai conferir os shows do Bairro do Recife.

Este ano, a estrutura opera até o dia 17 de fevereiro no Armazém 14, das 16h às 2h, oferecendo serviços variados de alimentação.

Entre os participantes estão REC Dog, Caldinho do Nenén, Thorpe’s, Degusta e Pop Corn Doce Infância.

A edição de 2026 também conta com a parceria do Hub Food, que reúne as marcas Rei do Pastel, Coxinha Box, La Calzone, Break Burger, Barkko, Pokeê, Villa Foria, The Bethoven e Macaxê. No espaço, há desde lanches rápidos até pratos mais robustos.

Estrutura

Vale lembrar que a Arena Gastronômica este ano está no Armazém 14, que fica na Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife, e tem estrutura climatizada, com mesas e maior capacidade de público, em comparação com o equipamento do ano passado.

“A Arena sempre foi pensada como um ponto de apoio estratégico para quem aproveita o Carnaval no Bairro do Recife. Neste ano, damos um passo importante ao ocupar um espaço mais estruturado, climatizado e integrado aos serviços da festa”, diz o presidente da Abrasel-PE, Tony Sousa.

Outros serviços

Com a nova localização, a Arena reúne não só gastronomia, mas também serviços e área de descanso em um ambiente coberto, com direito a um palco interno.

Destaque para os caixas eletrônicos 24h, farmácia, Grife do Carnaval, espaço de achados e perdidos e área infantil com fraldário e espaço para amamentação.



Com informações da assessoria de imprensa!

Veja também