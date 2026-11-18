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Sabores Abrasel lança 4ª edição do livro "Cores e Sabores de Pernambuco", nesta quinta (19) Publicação será apresentada em evento para convidados no Restaurante Catamaran, no Recife, nesta quinta (19), às 19h

A quarta edição do livro "Cores e Sabores de Pernambuco", promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE),

será lançada durante um evento para convidados no Restaurante Catamaran, no Recife, nesta quinta-feira (19), às 19h, com a presença de parceiros, empresários do setor e autoridades pernambucanas.



A publicação nasceu como um desdobramento do Festival Brasil Sabor. "Suas páginas ampliam o olhar sobre a gastronomia local, registrando sua diversidade, força e importância econômica, turística e cultural. Assim, além de imagens e informações sobre as 43 casas e os pratos participantes do festival, nesta edição, o hambúrguer ganha a capa e um editorial especial, com hamburguerias pernambucanas revelando como um mesmo prato pode assumir diferentes identidades", detalha o texto de divulgação do lançamento.

O Circuito Gastrô 2025 também ganha as páginas, com um convite para que os leitores conheçam novas rotas gastronômicas por Caruaru, Garanhuns e pelo Litoral Norte de Pernambuco. Personagens, negócios e ingredientes que movimentam o setor estadual de alimentação fora do lar também aparecem na obra.

“Cada edição do Cores e Sabores é uma oportunidade de mostrar a diversidade da gastronomia pernambucana e o trabalho de quem faz esse setor acontecer. Esse registro também ajuda a aproximar a produção local do turismo e a apresentar Pernambuco a partir de sua cozinha”, afirma Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

“A cozinha de Pernambuco carrega referências de diferentes regiões e gerações. Registrar essas histórias é reconhecer os profissionais e os estabelecimentos que preservam tradições, criam e ajudam a construir a gastronomia que temos hoje”, diz Rhaissa Soares, diretora executiva da associação.

A 4ª edição do Cores e Sabores de Pernambuco conta com patrocínio da Empetur, Governo de Pernambuco, Secretaria de Turismo e Lazer, Prefeitura do Recife, Pitú, Banco do Nordeste (BNB) e Governo do Brasil. Não haverá venda de exemplares.

SERVIÇO

Lançamento da 4ª edição do livro "Cores e Sabores de Pernambuco"

Quando: Quinta (19), às 19h.

Onde: Restaurante Catamaran - Av. Cais de Santa Rita, s/n, São José, Recife/PE

Informações: (81) 99642-4804 | [email protected]

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