Gastronomia Agreste recebe primeira edição do Festival Gastronômico de Garanhuns; saiba mais O evento começa nesta sexta-feira (01) e contará com a participação de 12 restaurantes

O município de Garanhuns, que está localizado no Agreste pernambucano, sendo também conhecido como a Suíça Pernambucana, se prepara para sediar a primeira edição do Festival Gastronômico de Garanhuns, que acontece a partir desta sexta-feira (01) e segue até o dia 20 de setembro.

Durante o circuito, 12 restaurantes locais irão oferecer pratos especialmente selecionados com o intuito de reproduzir a autenticidade de cada um deles, a preços promocionais que variam entre R$ 36 e R$ 49,90.

Desenvolvido em parceria pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel em PE) e pela Associação Turística do Agreste Pernambucano (Atua PE), o evento tem como objetivo principal proporcionar aos consumidores uma imersão gastrônomica com destaque à culinária regional, enquanto impulsiona a economia e o turismo do munícipio.

“Iniciativas como essa desempenham um papel fundamental no fomento do turismo gastronômico, principalmente no interior do estado. Por isso, é com prazer que lançamos, em parceria com a Atua PE, a primeira edição do Festival Gastronômico de Garanhuns, uma ótima oportunidade para os consumidores explorarem a autenticidade da culinária do Agreste. Este evento não apenas proporciona uma experiência culinária excepcional, mas também contribui para impulsionar a economia local e destacar a riqueza e diversidade da nossa culinária”, diz Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

Participam do circuito os seguintes estabelecimentos: Cantinho da Macaxeira, Chalé Restaurante, Chocolate Sete Colinas, Dom Dina (restaurante do lago), Dom Pedro Gastrobar, Fogo na Telha, Grego's e Cia, Hox Steakhouse, Praça da Pizza, TemakHouse, Terraço Churrascaria & Chopperia, Varanda Restaurante & Pizzaria.

Para mais informações, basta acessar o site oficial do festival: http://www.festivalabraselpernambuco.com.br/

Serviço

Primeira edição do Festival Gastronômico de Garanhuns

01 a 20 de setembro de 2023

Na cidade de Garanhuns

