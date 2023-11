A- A+

EVENTO Agrinordeste terá parte da programação dedicada à culinária do campo. Confira Agenda inclui atividades como a tradicional feira de produtos do campo e o festival gastronômico

A Agrinordeste, que acontece entre os dias 30 de novembro e 03 de dezembro, no Centro de Convenções, em Olinda, terá parta da programação dedicada à gastronomia. Leia-se como destaque, a Feira de Produtos do Campo, que apresenta uma variedade de artigos culinários de diversas fazendas brasileiras.

Os itens vão desde produtos avícolas e lácteos, passando por hortifrútis, vinhos, mel, plantas ornamentais e medicinais, além de insumos agropecuários.

Além disso, como já acontece em anos anteriores, o evento também abre espaço para o Festival Gastronômico Sabor do Campo, reunindo chefs e realizando oficinas voltadas para culinária regional, doces e confeitaria. Enquanto isso, o 15° Show de Lácteos exibirá produtos regionais no 8º Concurso de Queijos e Outros Lácteos.

A 30ª edição da Agrinordeste é uma realização da Faepe, com patrocínio do Sebrae, Sistema CNA/Senar, Senar Pernambuco, e apoio do Sistema OCB.

SERVIÇO:

30ª Agrinordeste

Local: Centro de Convenções, Olinda

Horário da feira: 10h às 21h

Acesso gratuito

