Aiô é unanimidade em São Paulo: restaurante taiwanês é queridinho de público e crítica;conheça

SÃO PAULO - Muitas, muitas vezes, a comida é um importante meio de conexão com certa cultura. Um facilitador para se compreender, de alguma maneira, como determinados grupos sociais vivem.



Quando olho para o ótimo Aiô, no bairro de Vila Mariana, em São Paulo, esse raciocínio se confirma 100%.



Com a dupla de chefs Victor Valadão e Caio Yokota à frente da cozinha, a casa, do mesmo grupo do Mapu Baos e Comidinhas, marca que começou na rua, fundada por Duilio Lin e sua mãe, Jasmine Chen, nos aproxima de uma forma leve e delicada da cultura de Taiwan, uma ilha chinesa cujo contexto sociopolítico é tão complexo quanto os sabores proporcionados pelas garfadas que os cozinheiros entregam no restaurante com menos de dois anos de inauguração, e que é sucesso de público e de crítica desde o dia 1.



Em 2024 e 2025, o Guia Michelin Brasil incluiu o Aiô na categoria "Recomendados". Eu não faria diferente. O restaurante se destaca no oceano de aberturas recentes na capital paulistana - e ela está só no começo.



Adiantando que as criações de Valadão e Yokota são potentes em sabor, fartas em texturas e carregam um ingrediente subjetivo importantíssimo para algo se destacar do óbvio: entusiasmo.



Esses dois cozinheiros, além de competentes, são apaixonados pelo que fazem. Hospitaleiros, contaminam a ambiance do restaurante de forma sem igual. Prestem atenção nesses nomes....

Execuções primorosas fazem de pratos simples em refeição absolutamente fantástica. Fotos: Nani Rodrigues/Divulgação e Erik Kuroo/Divulgação

Identidade

A culinária taiwanesa é pródiga em frutos do mar (Taiwan é uma ilha, não esqueçam), se destaca ainda pelo apreço à carne de porco e é marcada pela busca do equilíbrio entre especiarias, raízes e notas: acidez é componente predominante, bem como texturas marcam muitos dos preparos do Aiô.



"O coração da cozinha do Aiô é um acumulado das nossas vivências. (...) Uma cozinha de autor, tem um cardápio autoral, meu, Victor, do Caio, como chefs. Pegamos as nossas vivências, as nossas experiências, nossos gostos, nossas vontades, o que a gente acredita, junto com o que a gente tem de produto, de sazonalidade no Brasil, e com referências de Taiwan", explica Victor.



A Taiwan de Valadão e Yokota é, enfim, aquela que sopra criatividade sobre as tradições. O resultado é fascinante, contemporâneo, ajustado ao nosso tempo ocidental.

Coquetéis criativos e equilibrados são assinados pelo bartender paraense Maurício Barbosa. Fotos: Nani Rodrigues/Divulgação e Erik Kuroo/Divulgação

O que

pedir

Um dos hits do menu enxutinho desse taiwanês delicioso, com 55 lugares e um bar com balcão rebaixado na entrada do salão, sob comando do mixologista Maurício Barbosa (ex-Tuju e Isola Bar), é a salada de tomate e caqui, com tomates diversos, vinagre escuro, garum (tempero escuro e picante, que existe desde a Antiguidade, à base de vísceras fermentadas de peixe), moyashi e la you (óleo de gergelim picante).



Não deixaria de pedir também a duplinha de baos de peixe frito que, na minha opinião, é o melhor pãozinho desse tipo que já comi.



O bao da casa é lisinho, macio, fofo e elástico, levemente adocicado, merece toda a consideração de quem curte carboidrato.



Predileto do público também é o you fun, um arroz glutinoso com porco, frutos do mar e cebola frita. Subestimado, às vezes odiado, o nabo surpreende servido como um bolo úmido, enriquecido com pimenta de cheiro, cogumelos e hao you.



Veja o cardápio completo do Aiô aqui.



Minha dica para ter uma experiência perfeita na casa é pedir vários itens, ir compartilhando, e explorar a carta de coquetéis criativos. Maurício e equipe não têm só um pezinho, mas o 'corpo todo' na autoralidade, quando o tema é drinque.



Peça o mazu, preparado com gin e infusão de fada azul, mel, vinho branco, licor Maraschino Luxardo, abacaxi, pólen de abelha e limão siciliano.



Ou ainda o Ume-ju: jerez fino, umeshu da casa, caju clarificado, tintura de pimenta sichuan e solução salina com ume.



Em tempo. Aiô é uma expressão em mandarim, que significa surpresa, supreendente. Surpreendente e próspero como esse pequeno notável.



O Aiô fica no bairro de Vila Mariana, na cidade de São Paulo. Foto: Erik Kuroo/Divulgação

"Acho que muito do que marca Taiwan pra gente é o que é a sociedade por si só, uma sociedade que tem uma história sofrida pra caramba e é um dos países mais interessantes e legais que a gente já visitou até então. De todas as vezes que estivemos em Taiwanfazendo essas imersões, esses estudos, essas pesquisas, são pontos que marcaram muito forte a gente", destaca Yokota.

Ostras e salada de tomates: hits do Aiô. Fotos: Erik Kuroo/Divulgação

Quem é quem

Caio Yokota

Natural de Bragança Paulista (SP), Caio Yokota, 30, praticamente nasceu dentro de um restaurante - seu pai mantém o estabelecimento há mais de 40 anos.

Cursou Engenharia de Alimentos na Unicamp, mas abraçou a vocação e enveredou de vez na gastronomia, cumprindo graduação na Universidade Anhembi Morumbi.

Passou pelos icônicos Tuju (de Ivan Ralston) e Aizomê (de Telma Shiraishi), e pelo extinto Miya (de Flávio Miyamura), lapidando sesu conhecimentos técnicos. Também viajou ao Japão para estudar empreendimentos japoneses nas cidades de Yokohama e mais ao Sul, na região de Kitakyushu.



Victor Valadão

Valadão, 30, é mineiro, mas foi criado entre o Norte e o Nordeste do Brasil (Pará e Ceará), cresceu assistindo Jamie Oliver, Nigella Lawson, Felipe Bronze e Claude Troisgros na TV, entretanto, sua conexão com a cozinha começou bem antes, com as mulheres de sua vida.



“Minha diversão quando criança era ver minha mãe, uma das melhores cozinheiras que se pode imaginar, em ação. Ela e minhas avós Glória e Alacir me proporcionaram uma vivência gastronômica e de hospitalidade única”, lembra ele.

Por influência familiar, optou em cursar Direito, ideia abandonada ainda no meio do curso. Em Minas Gerais, estudou Gastronomia na Estácio de Sá de Belo Horizonte, e estagiou com os chefs Felipe Rameh e Fred Trindade.



Foi para São Paulo e parou no D.O.M., do chef Alex Atala.

Em seguida, decidiu mergulhar de vez no ramo e entrou na Anhembi Morumbi, época em que começou a trabalhar no extinto Epice, do chef Alberto Landgraf (atual Oteque, RJ).

Duilio Lin

Formado em Engenharia de Alimentos, desistiu da carreira corporativa para empreender na sua paixão por gastronomia e hospitalidade.



No início de 2017, fundou o Mapu ao lado de sua mãe, Jasmine Chen, com apenas algumas mesas e cadeiras de plástico em frente a cervejarias.



Com o tempo, desenvolveu o negócio a partir de um food truck para, em 2019, finalmente inaugurar o restaurante. Atualmente, está à frente do Mapu e do novo restaurante taiwanês Aiô, ao lado de Yokota e Valadão.

Crudo de peixe com molho ponzu taiwanês | Foto: Nani Rodrigues/Divulgação

Baos impecáveis são uma das especialidades do Aiô | Foto: Erik Kuroo/Divulgação

Drinque Aiô Mazu | Foto: Erik Kuroo/Divulgação



SERVIÇO

Aiô

Onde: rua Áurea, 307, Vila Mariana

Funcionamento: de terça a sábado, das 19h às 22h50

Reservas: pelo aplicativo

Informações: (11) 5083-4778

