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ALIMENTAÇÃO Air fryer é realmente tão saudável quanto parece? Especialistas explicam A troca da fritura em imersão pelo preparo na air fryer pode reduzir a quantidade de gordura e calorias do alimento, mas tudo depende do que está sendo preparado

As air fryers, fritadeiras elétricas que dispensam o uso de óleo no preparo de alimentos invadiram a cozinha de muitas pessoas com a promessa de preparar uma refeição mais saudável. Mas será que é isso mesmo? Especialistas ouvidos pelo Daily Mail explicam.

Uma fritadeira elétrica sem óleo é essencialmente um forno de convecção compacto – um tipo de aparelho que cozinha os alimentos circulando o calor em vez de depender do contato direto ou de grandes quantidades de óleo. Ao contrário da fritura tradicional, em que o alimento é submerso em óleo, as fritadeiras elétricas sem óleo dependem quase que exclusivamente dessa rápida circulação para obter um efeito semelhante.

Em termos simples, são pequenos fornos com ventilador de alta potência, projetados para cozinhar alimentos rapidamente, imitando a textura da fritura. A troca da fritura em imersão pelo preparo na air fryer pode reduzir a quantidade de gordura e calorias do alimento, mas especialistas em nutrição ressaltam que tudo depende do que está sendo preparado.

Por exemplo, salsichas, nuggets e batatas fritas não se tornam alimentos saudáveis simplesmente por serem preparados em uma fritadeira elétrica sem óleo. Por outro lado, tanto fritar na fritadeira a ar quanto assar no forno são geralmente boas opções para alimentos mais simples, como peixe, frango sem pele, legumes e batatas assadas, que exigem pouca ou nenhuma adição de gordura.

"O maior equívoco que as pessoas têm é que as fritadeiras a ar automaticamente tornam os alimentos saudáveis. Embora possam reduzir a quantidade de óleo necessária, o nível de saúde geral ainda depende do que você está cozinhando.", diz a nutricionista Nichola Ludlam-Raine ao Mail. "Legumes ou proteínas magras fritas na air fryer podem ser uma ótima opção, mas alimentos ultraprocessados como batatas fritas, nuggets e doces ainda podem ser ricos em sal, gordura e calorias – mesmo quando preparados em uma air fryer. As air fryers podem ser mais saudáveis do que a fritura tradicional, pois usam pouco ou nenhum óleo, o que ajuda a reduzir a ingestão de calorias e gordura. Em última análise, o importante não é o aparelho em si, mas sim os ingredientes e o método de cozimento em geral.", completa.

Mas certos alimentos ricos em amido, como batatas, podem formar acrilamida – uma substância química classificada como um provável carcinógeno humano e produzida durante o cozimento em altas temperaturas – se forem dourados em excesso.

No entanto, especialistas ressaltam que isso não é exclusivo das fritadeiras elétricas sem óleo – pode ocorrer com qualquer método de cozimento em alta temperatura, incluindo assar, grelhar e fritar. Na verdade, fritar sem óleo geralmente produz menos compostos nocivos do que fritar em óleo abundante.

O risco pode ser reduzido evitando cozinhar demais ou queimar os alimentos e buscando uma cor dourada clara em vez de um marrom escuro.

"Para minimizar o risco de acrilamida, evite cozinhar demais ou queimar os alimentos e busque uma cor dourada em vez de marrom escuro. Uma boa ventilação e limpeza regular também são importantes para evitar o acúmulo de fumaça e resíduos.", diz Ludlam-Raine.

Também houve discussões sobre os chamados "químicos eternos", usados em alguns revestimentos antiaderentes. Essas substâncias não são exclusivas das fritadeiras elétricas sem óleo, mas surgiram preocupações sobre a possível exposição caso os revestimentos sejam danificados, degradados ou superaquecidos.

Algumas pesquisas sugerem que utensílios de cozinha antiaderentes e de plástico podem liberar partículas microscópicas durante o cozimento, principalmente em altas temperaturas ou quando as superfícies estão desgastadas. No entanto, especialistas afirmam que o risco em uso doméstico normal é considerado baixo.

"As cestas das fritadeiras elétricas sem óleo geralmente são revestidas com politetrafluoroetileno (PTFE), também conhecido como Teflon. Este material é projetado para uso em torno de 200 °C e geralmente é considerado seguro em temperaturas normais de cozimento. No entanto, acima de cerca de 260 °C, ele pode começar a se degradar e produzir vapores", diz Lee.

Especialistas afirmam que os consumidores preocupados com isso devem optar por modelos com cestos de aço inoxidável ou revestidos de cerâmica e garantir que quaisquer plásticos sejam próprios para alimentos e não sejam expostos diretamente às temperaturas de cozimento. Usadas dentro dos limites recomendados e com a devida manutenção, o risco geral de exposição a substâncias químicas é considerado baixo.

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