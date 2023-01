A- A+

cuidado redobrado Alimentação leve para os dias quentes: veja as principais dicas Nutricionista comenta sobre a importância da alimentação e da hidratação no verão

Um dos principais pontos para uma vida saudável é o cuidado com a alimentação, que durante o verão merece atenção redobrada, afinal, os dias quentes acabam exigindo bastante do corpo. Com as temperaturas mais altas, é normal que a gente perca um pouco de apetite, durma mal à noite e sinta aquela moleza. E a alimentação e hidratação têm tudo a ver com isso.

De acordo com o nutricionista Phelipe Aureswald, para esta época do ano, é bom garantir uma boa hidratação e aumentar o consumo de frutas. “Líquidos, em geral, auxiliam na regulação da temperatura corporal, sendo assim a preferência deve ser por frutas que possuem bastante líquido, como melancia, melão, laranja, e auxiliam no controle da temperatura corpórea. Manter-se hidratado é importante para ajudar a manter o corpo fresco e saudável durante dias quentes”, explica.

A necessidade de hidratação do corpo humano é basicamente calculada 35ml por kg de peso. Ou seja: uma pessoa de 70kg, por exemplo, precisa beber 2.450ml durante o dia. Phelipe pontua que além da água, outros líquidos também podem ajudar nessa hidratação. “Dessa quantidade 40% pode ser chás gelados, tererê, entre outras bebidas que não possuem adição de açúcar. Vale ressaltar que, caso você esteja gestante ou possua alguma doença crônica, é importante manter essa quantidade total de água ou consultar um nutricionista para verificar a possibilidade de inclusão de outras fontes de hidratação”.

Fuja de refeições pesadas

Durante o verão, o corpo consome menos calorias para se manter funcionando. Por isso, vale a pena deixar os pratos mais pesados de lado para manter o fluxo corporal acontecendo de forma mais ágil possível. “Deve-se evitar alimentos gordurosos em dias quentes devido ao fato que nosso corpo trabalha intensamente para manter a temperatura em 36ºC. Devido a esse esforço, o corpo limita outros processos”, explica o nutricionista.

Outro detalhe interessante é que as altas temperaturas fazem com que o corpo precise aumentar a circulação de sangue, viabilizando a troca de calor entre a pele e o ambiente. Logo, ao realizar uma refeição pesada, o fluxo sanguíneo é direcionado para o aparelho digestivo, comprometendo o funcionamento normal dos outros órgãos. “Um dos mecanismos para reduzir a temperatura corporal é reduzir a atividade de digestão fazendo com que alimentos demorem mais para serem digeridos e, consequentemente, o esvaziamento gástrico demore mais também. Como a gordura já é de difícil digestão, isso acaba causando mal-estar”, pontua Phelipe.

O nutricionista também alerta para os alimentos termogênicos, como gengibre, pimenta e óleo de côco, que devem ser evitados em dias mais quentes. “Alimentos termogênicos aumentam a temperatura corporal e isso, associado ao clima com maior temperatura, pode ocasionar sensação de mal-estar e até desmaios devido ao superaquecimento do corpo”.

Atenda às necessidades do corpo

Às vezes pode ser difícil deixar o hábito de comer alimentos pesados ou não se sentir atraído por alguma massa, por exemplo. Mas basta você compreender o que seu corpo pede que será mais fácil mudar os hábitos alimentares no verão e, consequentemente, observar um grande bem estar ao consumir alimentos mais leves.

De acordo com o nutricionista, este pode ser um “passo a passo” para ajustar a alimentação durante dias mais quentes e que vai ajudar o seu corpo a lidar melhor com o calor:

- Beba muita água: Manter-se hidratado é importante para ajudar a manter o corpo fresco e saudável durante dias quentes

- Coma alimentos leves e frescos: Opte por frutas e vegetais crus, saladas e sopas frias em vez de alimentos pesados e gordurosos que podem deixá-lo se sentindo desconfortável

- Evite alimentos ricos em sódio: eles podem desencadear a retenção de líquidos e aumentar a sua sensação de calor

- Coma refeições menores e mais frequentes: ao longo do dia, essa estratégia pode ajudar a manter o seu nível de energia e evitar a sensação de fome excessiva

- Consuma alimentos ricos em potássio: banana, pêssego e batatas ajudam a regular o equilíbrio de líquidos no corpo e ajudam a manter a pressão arterial saudável

SERVIÇO

Phelipe Aureswald é nutricionista e faz atendimento on-line - @nutricionistaphelipe

