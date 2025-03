Restaurantes brasileiros oferecem comida saudável? Pesquisa aponta que sim; saiba mais

A- A+

Nove em cada dez restaurantes do País oferecem opções de comida saudável aos seus clientes. Pelo menos é o que aponta pesquisa Barômetro realizada pela Ticket - marca encabeçada pela Edenred - após ouvir uma média de 50 mil pessoas em 22 casas ao redor do mundo.



Entre os representantes de restaurantes brasileiros, 89% acreditam que propõem cardápio com alimentos saudáveis, resultado que ultrapassa a média mundial.



Os dados também apontam que a procura por refeições saudáveis é um movimento crescente - 56% concordam com a afirmativa, e 14% reforçam que houve um aumento por comidas veganas e vegetarianas.

“Apesar de algumas barreiras mencionadas pelos representantes dos restaurantes para a oferta de opções mais balanceadas, 70% disseram que os clientes notam e apreciam os alimentos saudáveis e 50% reconhecem que preparar refeições mais equilibradas geram fontes sustentáveis de receita”, conta Jean Castro, Diretor de Rede de Estabelecimentos da Ticket.

Brasileiros atentos

A busca por uma alimentação mais saudável entre os brasileiros supera a média global: 93% revelaram que estão mais atentos às opções balanceadas - na América Latina o resultado foi de 85% e globalmente ficou em 82%.









Quanto à razão pela qual procuram uma comida saudável, a questão da saúde ficou à frente, sendo o motivo para 97%.



Diversidade e sabores vêm como opção para 74% e 66% buscam esse tipo de alimento por preocupação com meio-ambiente e animais.

“É importante que os estabelecimentos estejam atentos aos movimentos no comportamento do consumidor e suas preferências, e tentem adequar seus produtos e serviços à atual demanda. Pesquisas como a Barômetro são importantes para proporcionar uma visão estratégica do mercado e tendências aos donos de restaurantes”, comenta Castro.

Acerca do entendimento dos brasileiros sobre o que é, de fato, um alimento saudável, para 95% significa "produtos frescos", enquanto que 93% tem como significado "opções de vegetais" e 81% acha que é o fato de ter "indicação de opção saudável no cardápio".



Ainda, 78% menciona que a "clareza nas informações nutricionais" se aproxima do que é um alimento saudável.

Comida saudável + orçamento

A mesma pesquisa menciona também que os gastos mensais em alimentação ficam acima de 30% para 55% dos pesquisados.



Já 75% afirma que o saldo dos benefícios de alimentação e refeição são insuficientes para as despesas mensais, dificultando o acesso a uma refeição balanceada.

“Os benefícios de refeição e alimentação que as empresas oferecem aos seus colaboradores são fundamentais para assegurar o acesso a uma alimentação completa e de qualidade, o que contribui para a produtividade e bem-estar das pessoas. É importante que as empresas estejam atentas ao gasto médio mensal dos profissionais e tentem ajustar o valor à realidade do mercado”, comenta Castro.

Outra pesquisa feita pela Ticket, a + Valor, revelou que o benefício de refeição que os trabalhadores recebem nas empresas para alimentação no horário de trabalho dura, em média, 10 dias do mês.



Crédito: Ed Machado/Arquivo Folha de Pernambuco

De acordo com o levantamento, considerando o preço médio de R$ 51,61 para uma refeição completa - que inclui prato principal, bebida, sobremesa e café -, para cobrir os gastos do almoço durante 22 dias úteis no mês, o valor do benefício deveria ser de R$ 1.135,42 - 110% acima da média que as empresas costumam conceder, que é de R$ 540,55.

