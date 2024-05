A- A+

doces Alpino e Crocante são os bolos do mês de Maio escolhidos pela Sodiê Doces Ganha desconto especial quem comprar um dos dois sabores em uma das unidades da rede

A Sodiê Doces, maior franquia de bolos confeitados e artesanais do país, escolheu os dois sabores para o mês de Maio: o bolo Alpino®#113 e o Crocante #52 terão desconto especial para os clientes, durante a promoção Bolos do Mês.

Feito com massa de chocolate, recheio de Alpino® trufado e mousse de chocolate, cobertura de trufado meio amargo, lascas de chocolate ao leite e bombom Alpino®, o bolo Alpino®#113 é o pedido ideal para os fãs de um paladar mais doce.

Já o Crocante #52 é elaborado com massa branca, leva recheio de creme gelado e doce de leite com crocante de amendoim ou castanha. Na cobertura, marshmallow, crocante de amendoim e cerejas (decorativas).



A promoção é válida até o dia 31 de maio, em toda a rede de franquias da Sodiê Doces. É só se dirigir à loja mais próxima e pedir os “bolos do mês”. Os pedidos também podem ser feitos pelo aplicativo da Sodiê (disponível para IOS e Android) ou pelo iFood.



