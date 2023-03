A- A+

Sabores Altar Cozinha Ancestral: Dona Carmem Virgínia abre restaurante em São Paulo com Luíza Sonza Espaço, localizado na Vila Madalena, terá o mesmo nome do restaurante da chef pernambucana no Recife

Um Altar Cozinha Astral para além do Recife, mais precisamente na Vila Madalena, em São Paulo, vai ser aberto pela chef pernambucana Dona Carmem Virgínia, em parceria com a cantora Luíza Sonza e a empresária Fátima Pissarra.

O espaço, que leva o mesmo nome do que já existe na capital pernambucana - no bairro de Santo Amaro, área central da cidade - vai ser inaugurado no dia 9 de maio, em menção à mesma data de abertura do restaurante pelas bandas de cá, que completa nove anos.



Crédito: Andréa Rêgo Barros

Ficará por conta de Dona Carmen Virgínia o cardápio da casa em São Paulo que, tal qual o do Recife, contará com moquecas, acarajés, escondidinhos, ensopados de mar, feijoadas, além de menu inspirado nos orixás.

Dona Carmen também vai levar a cultura afro-brasileira para ser estrela do espaço, inclusive, na decoração. "Será um lugar para celebrar nossa cultura gastronômica e ancestralidade (...) Quem me conhece sabe que o tempero especial da minha cozinha é o afeto. O cardápio será composto por pratos da cozinha brasileira ancestral e contará com alguns pratos do altar, como a receita da cabidela da minha avó, a grande estrela do cardápio, junto com o Peixe Inajá, criado em homenagem à minha mãe", contou a chef.



