A- A+

CULINÁRIA AFRO-BRASILEIRA Altar reabre em Pinheiros e amplia proposta gastronômica e cultural com pegada Afro Pop Ancestral Restaurante criado pela chef Carmem Virgínia inicia nova etapa em São Paulo com identidade afrofuturista, cardápio em evolução e ambientação baseada em design regenerativo

Após anos dedicados à exaltação da culinária afro-brasileira e das tradições ligadas aos terreiros, o restaurante Altar Cozinha Afro Pop Ancestral passa por reformulação e retoma as atividades em novo endereço na zona oeste da capital paulista.

A reabertura, que acontece nesta sexta (27), apresenta uma identidade ampliada, que incorpora referências urbanas, autorais e afrofuturistas, sem abandonar a base ancestral que consolidou o projeto.

Idealizada pela chef Carmem Virgínia, a casa surgiu com a proposta de homenagear heranças da diáspora africana por meio da comida, valorizando saberes culinários transmitidos entre gerações.

Desde a criação, em 2014, o espaço se firmou como referência de gastronomia afro-brasileira com forte dimensão simbólica e cultural, reconhecimento que incluiu o título de patrimônio cultural e gastronômico no Recife, cidade onde a trajetória da cozinheira ganhou projeção.

Expansão criativa

Na nova fase, a chef destaca que a transformação não significa ruptura, mas expansão criativa. A proposta passa a integrar novas linguagens e repertórios, preservando conceitos como ancestralidade, espiritualidade e memória alimentar que orientam o trabalho desde o início.

O movimento também se reflete no cardápio, que será atualizado gradualmente. Pratos inéditos dialogam com experiências recentes da cozinheira por países latino-americanos, ampliando combinações de sabores enquanto mantêm a matriz afro-diaspórica como fio condutor. A ideia é tratar a comida como expressão viva, capaz de se reinventar sem perder referências.

A coquetelaria acompanha essa mudança e ganha assinatura de Marquinhos Felix, reforçando a proposta híbrida do espaço, que combina restaurante, bar e experiência sensorial voltada à identidade cultural.

O ambiente também foi redesenhado. O projeto do designer Cicero Souza adota princípios de design regenerativo, reutilizando estruturas e materiais com histórico próprio.

A reutilização cria camadas visuais que evocam memória e continuidade, conectando diferentes tempos dentro do espaço.

Mais do que uma atualização de marca, o restaurante assume posicionamento que mistura tradição e experimentação.

A nova identidade busca evidenciar um diálogo permanente entre passado e futuro, com a gastronomia como ferramenta de afeto, ritual e expressão artística.

Instalado agora em Pinheiros, o endereço reforça a intenção de funcionar como polo cultural e gastronômico dedicado à experiência afro-brasileira contemporânea, onde inovação e herança caminham lado a lado.



SERVIÇO

Altar Cozinha Afro Pop Ancestral

Onde: Rua Simão Álvares, 445, Pinheiros - São Paulo-SP

Funcionamento: de terça a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 18h ou 19h

Atendimento por ordem de chegada

Instagram: @altarcozinhaancestral

* Com informações da assessoria

Veja também