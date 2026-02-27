Altar reabre em Pinheiros e amplia proposta gastronômica e cultural com pegada Afro Pop Ancestral
Restaurante criado pela chef Carmem Virgínia inicia nova etapa em São Paulo com identidade afrofuturista, cardápio em evolução e ambientação baseada em design regenerativo
Após anos dedicados à exaltação da culinária afro-brasileira e das tradições ligadas aos terreiros, o restaurante Altar Cozinha Afro Pop Ancestral passa por reformulação e retoma as atividades em novo endereço na zona oeste da capital paulista.
A reabertura, que acontece nesta sexta (27), apresenta uma identidade ampliada, que incorpora referências urbanas, autorais e afrofuturistas, sem abandonar a base ancestral que consolidou o projeto.
Idealizada pela chef Carmem Virgínia, a casa surgiu com a proposta de homenagear heranças da diáspora africana por meio da comida, valorizando saberes culinários transmitidos entre gerações.
Desde a criação, em 2014, o espaço se firmou como referência de gastronomia afro-brasileira com forte dimensão simbólica e cultural, reconhecimento que incluiu o título de patrimônio cultural e gastronômico no Recife, cidade onde a trajetória da cozinheira ganhou projeção.
Leia também
• Restaurante Leite anuncia fechamento temporário para concluir reforma de ampliação; entenda
• Novo bar no Cordeiro aposta na tradição da comida regional; conheça
• Conheça o restaurante visitado por Bad Bunny durante sua passagem pelo Brasil
Expansão criativa
Na nova fase, a chef destaca que a transformação não significa ruptura, mas expansão criativa. A proposta passa a integrar novas linguagens e repertórios, preservando conceitos como ancestralidade, espiritualidade e memória alimentar que orientam o trabalho desde o início.
O movimento também se reflete no cardápio, que será atualizado gradualmente. Pratos inéditos dialogam com experiências recentes da cozinheira por países latino-americanos, ampliando combinações de sabores enquanto mantêm a matriz afro-diaspórica como fio condutor. A ideia é tratar a comida como expressão viva, capaz de se reinventar sem perder referências.
A coquetelaria acompanha essa mudança e ganha assinatura de Marquinhos Felix, reforçando a proposta híbrida do espaço, que combina restaurante, bar e experiência sensorial voltada à identidade cultural.
O ambiente também foi redesenhado. O projeto do designer Cicero Souza adota princípios de design regenerativo, reutilizando estruturas e materiais com histórico próprio.
A reutilização cria camadas visuais que evocam memória e continuidade, conectando diferentes tempos dentro do espaço.
Mais do que uma atualização de marca, o restaurante assume posicionamento que mistura tradição e experimentação.
A nova identidade busca evidenciar um diálogo permanente entre passado e futuro, com a gastronomia como ferramenta de afeto, ritual e expressão artística.
Instalado agora em Pinheiros, o endereço reforça a intenção de funcionar como polo cultural e gastronômico dedicado à experiência afro-brasileira contemporânea, onde inovação e herança caminham lado a lado.
SERVIÇO
Altar Cozinha Afro Pop Ancestral
Onde: Rua Simão Álvares, 445, Pinheiros - São Paulo-SP
Funcionamento: de terça a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 18h ou 19h
Atendimento por ordem de chegada
Instagram: @altarcozinhaancestral
* Com informações da assessoria