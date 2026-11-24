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RIO DE JANEIRO Restaurante italiano Lumio, do chef Nello Cassese, será aberto no Copacabana Palace Casa ficará no Edifício Piscina e inauguração acontece no próximo dia 1º de dezembro

O Lumio, restaurante italiano do chef Nello Cassese, vai ser aberto no Copacabana Palace, Rio de Janeiro, precisamente no Edifício Piscina, no próximo dia 1º de dezembro.



O projeto traz à tona a década em que Cassese viveu e cozinhou no Brasil, ocasião em que trouxe ao seu menu degustação referências mediterrâneas, ingredientes brasileiros e experiências somadas ao longo de sua trajetória como diretor culinário da Belmond na América do Sul - rede à frente do hotel carioca.

Com capacidade para 38 convidados por noite, o Lumio terá menu degustação dividido em 14 etapas, que pode ser usufruído pelo valor de R$ 1.150, mais a taxa de 10%. A ideia se estende à seleção de vinhos e ao serviço da casa.

O Lumio se junta aos restaurantes e bares do Copacabana, ao lado do Bar do Copa, MEE e Pérgula.

NOVA HISTÓRIA

Nello Cassese está à frente do Ristorante Hotel Cipriani desde que chegou ao Copacana Palace há uma década.

Durante o tempo em que estece sob o comando da casa, uma estrela Michelin e reconhecimento no 50 Best Restaurants Latin America estão entre as conquistas - além do título de Melhor Restaurante Italiano do Mundo Fora

da Itália (50 Top Italy 2025/2026). Na edição de 2026, Cassese também foi nomeado Chef do Ano.





Chef Nelio Cassese está à frente do Lumio | Crédito: Agência Sibaris/Divulgação

“Durante muito tempo, minha missão foi apresentar a Itália no Rio de Janeiro. Continuo fazendo isso, mas hoje entendo que essa história ficou maior.



O Rio me fez revisitar minhas próprias origens de um jeito que eu não esperava. Lumio nasce dessa descoberta, ainda um restaurante italiano na essência, mas com tudo que aprendi nos últimos dez anos entre viagens, produtores e cozinhas diferentes”, afirma o chef.

O MENU

Da Campânia, região de onde Cassese veio, o menu do Lumio ganha condução alternando entre a cozinha do litoral e as tradições do interior do Sul da Itália.



Lembranças pessoais do chef encontram ingredientes brasileiros em preparações como o crudo de peixe da costa fluminense com soutè di vongole, molho tradicional de mariscos do sul italiano.



Em outra criação, Cassese revisita a clássica mozzarella in carrozza, substituindo o pão por uma massa que reproduz as texturas da receita original.



O carabineiro, camarão vermelho do sul do Brasil, também figura entre os ingredientes de destaque, assim como o cordeiro, preparado em parceria com produtores da região e com aproveitamento de diferentes cortes do animal.



SOBREMESAS E PIZZA

A presença de ingredientes brasileiros se estende ao cumaru e ao cupuaçu. Entre as sobremesas, Cassese apresenta sua interpretação da cassata siciliana.



O percurso também recupera preparações conhecidas de quem acompanhou o trabalho do chef no Cipriani. A pizza frita retorna no serviço de pães, enquanto o gelato, finalizado diante dos convidados, integra a etapa das sobremesas.



Para encerrar o jantar, volta o tradicional carrinho de petit fours, agora com uma nova apresentação.

“Há pratos que remetem à minha infância e outros a momentos que vivi já adulto, na Itália e em diferentes partes do mundo. Mas prefiro que essas histórias sejam descobertas à mesa - algumas surpresas fazem parte do que queremos proporcionar”, explica o chef.

SLOW LUXURY

Sob curadoria do Head Sommelier Ed Arruda, a carta reunirá mais de 400 rótulos nacionais e internacionais, com especial atenção à Itália e a pequenos produtores independentes, incluindo projetos de cultivo orgânico e biodinâmico.



A seleção reflete uma viagem de pesquisa de Arruda pela Itália, especialmente pela Campânia, onde aprofundou seu conhecimento sobre castas autóctones como Fiano di Avellino e Greco di Tufo.









Entre os produtores italianos estão Montevetrano, Marisa Cuomo, Feudi di San Gregorio, Valentini e Giuseppe Quintarelli.



O Brasil também ocupa espaço na carta, com projetos como Tormentas, do Rio Grande do Sul, Casa Tés, da Serra da Mantiqueira, e Uvva, da Chapada Diamantina.

“A ideia é que o vinho também conte a história de um território. Na Itália, especialmente na Campânia, essa relação entre gastronomia, cultura e produção é muito forte. Queremos trazer esse olhar para a carta, apresentando tanto produtores consagrados quanto projetos menos conhecidos, inclusive brasileiros”, explica Ed Arruda.

HARMONIZAÇÕES

O menu degustação do Lumio poderá ser acompanhado por três harmonizações:



Impressionismo (World Wine), a R$ 750, percorre diferentes regiões vitivinícolas do mundo, explorando origem, acidez e textura; Espressione (Itália), a R$ 1.450, concentra-se na diversidade italiana, com destaque para castas nativas e tradições regionais e o Capolavoro (Vintage), a partir de R$ 5.800, reúne vinhos de referência internacional e safras selecionadas.



O restaurante oferecerá, ainda, harmonização sem álcool e uma carta de coquetéis criada pelo Head Bartender Stephano Giglio.

MINIMALISTA

No coração da cozinha está a Mesa do Chef Dom Pérignon, com capacidade para até seis convidados e vista privilegiada para o trabalho de Cassese e sua equipe.



Personalizada com o shield, emblema da Maison, a mesa integra uma cenografia minimalista e marca a chegada do primeiro espaço proprietário da Dom Pérignon na América Latina, seguindo o modelo de experiências realizadas na Europa, Ásia e Estados Unidos.



A experiência oferece duas propostas de harmonização: uma que combina champagnes Dom Pérignon com vinhos italianos e outra dedicada integralmente à Maison, com diferentes safras e expressões de seus champagnes, incluindo Blanc, Rosé e Plénitude 2 (P2). O menu foi reformulado para acompanhar a seleção de safras.

ARTE

Com assinatura de Luiz Zerbini, em lugar destacado no salão, há uma obra criada para o Lumio, Já as mesas em marchetaria de madeiras brasileiras recebem centros de mesa desenvolvidos pelo artista italiano Guido Totoli,

radicado no Brasil, além de peças de louçaria da artista Lilian Malta.



A ideia é conectar o ambiente da casa à arte, em detalhes pensando, inclusive, nos talheres da portuguesa Cutipol, nas taças de vinho Riedel e nos copos de água da italiana Zafferano.



Já os uniformes remetem à alfaiataria italiana, enquanto a trilha sonora de pop e rock italiano moderno acompanha o serviço.



O restaurante - que está com reservas abertas desde a quarta, 18 de novembro - também vai receber famílias com crianças a partir de oito anos.



SERVIÇO

Restaurante Lumio

Onde: Edifício Piscina do Copacabana Palace, Rio de Janeiro

Quando: a partir de 1º de dezembro

Informações: @lumio.rio

Menu degustação: R$ 1.150

Harmonização Impressionismo (World Wine): R$ 750

Harmonização Espressione (Itália): R$ 1.450

Harmonização Capolavoro (Vintage): a partir de R$ 5,8 mil

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