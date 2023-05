A- A+

Para economizar Sesc-PE promove, nesta quarta (17), oficina de aproveitamento integral de alimentos; confira Aula, gratuita, será no Camará Shopping, e contará com equipe de nutricionistas

O Sesc Pernambuco e o Camará Shopping, que fica em Camaragibe, promovem nesta quarta-feira, 17 de maio, às 16h, uma oficina sobre aproveitamento integral dos alimentos. O encontro será no piso L1 do mall e contará com uma equipe de nutricionistas da instituição.

Segundo o Sesc, o objetivo do evento é conscientizar a população sobre a importância de evitar o desperdício de alimentos, fornecendo dicas práticas para a total utilização de vários igredientes do dia a dia, contribuindo para a redução do desperdício e promovendo uma alimentação saudável e sustentável.

Os participantes terão a oportunidade de aprender receitas e técnicas culinárias que possibilitam o uso completo dos alimentos, incluindo cascas, talos e sementes.

Lugar de criança é na cozinha

Simultaneamente à oficina para os adultos, no mesmo dia e local, haverá uma oficina de doces aberta ao público infantil.

As crianças poderão aprender receitas lúdicas, utilizando ingredientes saudáveis e também evitando o desperdício.



A iniciativa visa promover uma educação alimentar desde cedo, incentivando escolhas conscientes e nutritivas.

Para participar, basta os interessados comparecerem à Praça de Alimentação do shopping, a partir das 16h.

