Ambev seleciona projetos de cultura cervejeira no edital "Fermenta"; confira os detalhes

A- A+

Estão abertas as inscrições para o Fermenta, edital que vai apoiar projetos e iniciativas para disseminação e impulsionamento da cultura cervejeira. Serão selecionados até 5 projetos em três faixas de valor, sendo eles: dois projetos de até 15 mil reais, dois projetos de até 25 mil reais e um projeto de até 50 mil reais.



Serão contemplados dois dois eixos temáticos: crescimento compartilhado e capacitação, no qual serão contempladas iniciativas que visem a aceleração e crescimento contínuo do ecossistema cervejeiro; e disseminação da cultura cervejeira, no qual o foco é fomentar festivais, shows, encontros, competições, palestras, produção de conteúdo em diferentes formatos, produtos para plataformas de streaming (como podcasts, vídeocasts, etc.), dentre outros tipos de projetos, inéditos ou não inéditos, que visem o reconhecimento da cultura cervejeira.

Dentro do processo seletivo serão priorizadas iniciativas que promovam diversidade e ações afirmativas, com foco especialmente em públicos minorizados, como mulheres, população negra, comunidade LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, pessoas em situação de refúgio e pessoas com baixa renda, ou que incentivem a inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social no mundo do trabalho, seja via emprego formal ou via empreendedorismo, de modo que sejam capazes de gerar sua própria renda.

“Entendemos que profissionalização, democratização de conhecimento e fomento à cultura cervejeira são as chaves para o crescimento e destaque do mercado brasileiro. E para a gente, só vale crescer se for para crescer junto, o Fermenta é justamente sobre isso”, afirma Laura Aguiar, Diretora de Conhecimento e Cultura Cervejeira, sommelière e mestre-cervejeira da Ambev.

As inscrições estão abertas e seguem disponíveis até às 18h do dia 16 de junho de 2023. Os interessados podem conferir o edital completo e cadastrar seus trabalhos, exclusivamente, pelo site do Prosas.

Veja também

São João Parla Deli mira no São João antecipado e reforça cardápio junino; confira