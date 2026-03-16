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GASTRONOMIA Ana das Carrancas é a homenageada do Prato da Boa Lembrança 2026 da Oficina do Sabor O cliente que pedir o prato levará para casa uma cerâmica pintada à mão

O novo Prato da Boa Lembrança da Oficina do Sabor, restaurante do chef César Santos, presta homenagem a Ana das Carrancas, artesã ceramista. Batizado Dama do Barro, o prato reúne ingredientes conhecidos dos paladares nordestinos.



O Chef conta que esse era o momento certo para reverenciar a artista que completa este ano 20 anos de Patrimônio Vivo de Pernambuco. “Lançar esse prato em março, mês da mulher, torna tudo ainda mais simbólico", comenta César Santos.

Dama do Barro é um ensopado de peixe, camarão e mexilhão, cozido em panela de barro, com batata-doce e uvas do Vale do São Francisco, acompanhado de um arroz de caju e farofinha crocante. O prato estará disponível no cardápio da Oficina do Sabor a partir do dia 19 de março no valor de R$188.

“O prato é servido em panela de barro como um gesto de respeito ao instrumento de trabalho de Ana. Também trouxe uvas do Vale do São Francisco, região onde ela nasceu, em Petrolina. É uma forma de reunir sabores e símbolos que contam um pouco da sua história e da força da arte que nasce do nosso chão”, explica o chef.

Como manda a tradição da Boa Lembrança, o cliente que pedir o prato levará para casa uma cerâmica pintada à mão. Cada carranca foi pintada à mão por doze mulheres artistas, trazendo cores e tons diferentes para cada prato.

Oficina do Sabor

Localizado em um casarão na Cidade Alta de Olinda, o salão principal da Oficina do Sabor tem vista para a capital pernambucana e para as igrejas seculares que circundam o Sítio Histórico da cidade. A casa foi eleita um dos 100 melhores restaurantes do Brasil e está entre os cinco pernambucanos no ranking realizado pela revista Exame.

Boa Lembrança

A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança foi fundada em março de 1994, em Petrópolis (RJ), o Prato da Boa Lembrança é um troféu de colecionador, feito em louça de alta qualidade e produzido especialmente para ser pendurado e exposto como peça de arte. Com mais de 1,2 milhão de peças produzidas, a associação reúne restaurantes em todas as regiões do país.

Ana das Carrancas

Nascida no sertão pernambucano e radicada em Petrolina, Ana Leopoldina dos Santos (1923–2008), conhecida como Ana das Carrancas, tornou-se referência na arte do barro ao criar suas carrancas, inspiradas nas figuras que protegem as embarcações do rio São Francisco. Em 2006, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Outro traço marcante da obra da artesã é uma homenagem ao segundo marido e companheiro durante 54 anos, José Vicente, falecido em 2014. A cegueira do esposo foi transportada para as peças, que eram feitas com os olhos vazados.

SERVIÇO

Restaurante Oficina do Sabor

Quando: 19 de março

Onde: Rua do Amparo, 335 – Cidade Alta, Olinda (PE)

Contatos: (81) 3429.3331 | (81) 99207-3524

Instagram: @oficinadosaborpe | @chefcesarsantos



*Com informações da assessoria de imprensa

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