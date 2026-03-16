Ana das Carrancas é a homenageada do Prato da Boa Lembrança 2026 da Oficina do Sabor
O cliente que pedir o prato levará para casa uma cerâmica pintada à mão
O novo Prato da Boa Lembrança da Oficina do Sabor, restaurante do chef César Santos, presta homenagem a Ana das Carrancas, artesã ceramista. Batizado Dama do Barro, o prato reúne ingredientes conhecidos dos paladares nordestinos.
O Chef conta que esse era o momento certo para reverenciar a artista que completa este ano 20 anos de Patrimônio Vivo de Pernambuco. “Lançar esse prato em março, mês da mulher, torna tudo ainda mais simbólico", comenta César Santos.
Leia também
• Lenine anuncia turnê de "Eita" com show no Recife em agosto
• Festival RioMar de Literatura terá a atriz Tânia Maria entre as atrações
Dama do Barro é um ensopado de peixe, camarão e mexilhão, cozido em panela de barro, com batata-doce e uvas do Vale do São Francisco, acompanhado de um arroz de caju e farofinha crocante. O prato estará disponível no cardápio da Oficina do Sabor a partir do dia 19 de março no valor de R$188.
“O prato é servido em panela de barro como um gesto de respeito ao instrumento de trabalho de Ana. Também trouxe uvas do Vale do São Francisco, região onde ela nasceu, em Petrolina. É uma forma de reunir sabores e símbolos que contam um pouco da sua história e da força da arte que nasce do nosso chão”, explica o chef.
Como manda a tradição da Boa Lembrança, o cliente que pedir o prato levará para casa uma cerâmica pintada à mão. Cada carranca foi pintada à mão por doze mulheres artistas, trazendo cores e tons diferentes para cada prato.
Oficina do Sabor
Localizado em um casarão na Cidade Alta de Olinda, o salão principal da Oficina do Sabor tem vista para a capital pernambucana e para as igrejas seculares que circundam o Sítio Histórico da cidade. A casa foi eleita um dos 100 melhores restaurantes do Brasil e está entre os cinco pernambucanos no ranking realizado pela revista Exame.
Boa Lembrança
A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança foi fundada em março de 1994, em Petrópolis (RJ), o Prato da Boa Lembrança é um troféu de colecionador, feito em louça de alta qualidade e produzido especialmente para ser pendurado e exposto como peça de arte. Com mais de 1,2 milhão de peças produzidas, a associação reúne restaurantes em todas as regiões do país.
Ana das Carrancas
Nascida no sertão pernambucano e radicada em Petrolina, Ana Leopoldina dos Santos (1923–2008), conhecida como Ana das Carrancas, tornou-se referência na arte do barro ao criar suas carrancas, inspiradas nas figuras que protegem as embarcações do rio São Francisco. Em 2006, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco.
Outro traço marcante da obra da artesã é uma homenagem ao segundo marido e companheiro durante 54 anos, José Vicente, falecido em 2014. A cegueira do esposo foi transportada para as peças, que eram feitas com os olhos vazados.
SERVIÇO
Restaurante Oficina do Sabor
Quando: 19 de março
Onde: Rua do Amparo, 335 – Cidade Alta, Olinda (PE)
Contatos: (81) 3429.3331 | (81) 99207-3524
Instagram: @oficinadosaborpe | @chefcesarsantos
*Com informações da assessoria de imprensa