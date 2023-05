A- A+

Harmonização Anjo Solto promove jantar harmonizado com vinhos italianos, no Pina Evento terá as sommelières recifenses Amanda Loyo e Fabiana Gonçalves à frente da harmonização

Na próxima quinta-feira, 11 de maio, o restaurante Anjo Solto do Pina, na Zona Sul do Recife, promoverá a noite "Itália na Taça", oferecendo jantar de seis etapas e harmonziação com vinhos italianos, como o nome do evento entrega, distribuídos pela Importadora Tinacria.

O flerte da casa com o universo da enologia é antigo e virou casamento. Angela dos Anjos, dona da casa, é enófila apaixonada e cuida pessoalmente da carta de vinhos dos dois restaurantes.

O jantar contará com a expertise de Amanda Loyo e Fabiana Gonçalves, especialistas em harmonização e enologia. A dupla pernambucana responderá pela perfomance entre comida e vinho. Falando nisso, o menu da noite terá a seguinte sequência:

Boas-vindas: espumante Cave des Rois Rosé (Veneto)

Entradas:

Luigi Rasore Cortese Dell'alto Monferrato DOC (Piemonte) + mini insalata alla Provenzale

Fattoria Svetoni Opera Vermentino di Toscana IGT (Toscana) + gamberi e guacamole

La Faggeta Chianti DOCG (Toscana) + Portobello alla panna

Principais:

Fattoria Svetoni Leo Rosso di Toscana IGT ‘Supertoscano’ (Toscana) + risoto milanês

Torrato Barolo DOCG (Piemonte) + filetto al pepe nero

Sobremesa: Cantine Intorcia Marsala Superiore Garibaldi DOC (Sicilia) + mini crema pasticcera com banana

Café Espresso e água sem gás

Curiosidades sobre vinhos italianos

Supertoscanos foi o nome dado aos vinhos que não obedecem, ou não obedeciam, às normas de produção da principal denominação de origem toscana na época, Chianti.



No fim da década de 1960, mais precisamente em 1967, a DOC foi oficialmente criada, estabelecendo não somente os limites do território, mas retomando a “receita” postulada pelo barão Bettino Ricasoli em 1872, que estipulava que os vinhos deviam ser feitos majoritariamente com Sangiovese e completados com Canaiolo e Malvasia.



Já os vinhos Marsalas são doces fortificados produzidos na região da Sicília e tem um método peculiar de produção. Uma parte da bebida é feita do mosto cozido de uvas Catarrato, outra com vinho de uvas Grillo bastante amadurecidas e, ainda, aguardente vínica. Depois disso, a bebida repousa em barris de carvalho para ganhar mais complexidade.

Mostra de fotografia

Simultaneamente, uma mostra de fotografias da pernambucana Alessandra Botelho estará acontecendo. Sob curadoria da proprietária do Anjo Solto, Angela dos Anjos, a seleção traz registros de viagem a antias vinícolas em Pompeia, na região da Toscana, Lagos e Roma.



As imagens estão à venda, duas cópias de cada, em tamanho 60x40cm, acompanhadas de certificado de autenticidade.



SERVIÇO

"Itália na Taça"

Quando: 11/05 (quinta-feira), às 19h30

Onde: Anjo Solto Pina - Av. Herculano Bandeira, 513, Galeria Joana D'arc, Pina

Valor: jantar individual - R$ 260; jantar casal - R$ 500

As reservas serão aceitas apenas mediante pagamento antecipado via pix (Whatsapp 81- 9127-4643, com Fabiana) ou transferência bancária

O cliente deve informar se tem restrições alimentares no ato da reserva

