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Receita

Ansioso para o Natal? Saiba como preparar um petit gâteau de panetone

Sobremesa à base de chocolate pode antecipar o gostinho de Natal para os próximos dias

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Petit gateau de panetone é sobremesa para antecipar o NatalPetit gateau de panetone é sobremesa para antecipar o Natal - Foto: Divulgação/Bambini

Uma das sobremesas queridinhas do brasileiro é o petit gâteau. Um clássico de origem incerta, mas com origem relacionada aos Estados Unidos, a pedida pode ser incrementada com um tema natalino. Basta substituir a massa tradicional por farelos de panetone. Que tal?

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Petit Gâteau de Panetone
(Por Bambini)

Ingredientes
150g de panetone esfarelado 
200g de chocolate meio amargo derretido 
100g de manteiga sem sal 
3 ovos inteiros 
2 gemas 
80g de açúcar refinado 
30g de cacau em pó 
1 pitada de sal 
Manteiga e cacau em pó a gosto para untar as forminhas

Modo de preparo
Triture o panetone no processador ou com as mãos até obter uma farofa fina. Em uma tigela, derreta a manteiga junto com o chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas (pausando de 30 em 30 segundos). Reserve.

Na batedeira ou com um batedor de arame, bata os ovos inteiros, as gemas e o açúcar refinado até formar um creme claro e fofo. Incorpore a mistura de chocolate derretido ao creme de ovos. Em seguida, adicione o Panetone esfarelado, o cacau em pó e a pitada de sal, misturando delicadamente até homogeneizar.

Unte as forminhas individuais para petit gateau com manteiga e polvilhe cacau em pó. Distribua a massa nas forminhas, preenchendo cerca de ¾ da capacidade de cada uma. Leve ao forno preaquecido a 200 ºC de 8 a 10 minutos (o topo deve estar firme, mas o centro ainda cremoso ao toque). 

Desenforme com cuidado sobre os pratos de servir. Sirva imediatamente acompanhado de uma bola de sorvete de creme.

 

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