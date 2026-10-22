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Receita Ansioso para o Natal? Saiba como preparar um petit gâteau de panetone Sobremesa à base de chocolate pode antecipar o gostinho de Natal para os próximos dias

Uma das sobremesas queridinhas do brasileiro é o petit gâteau. Um clássico de origem incerta, mas com origem relacionada aos Estados Unidos, a pedida pode ser incrementada com um tema natalino. Basta substituir a massa tradicional por farelos de panetone. Que tal?

Petit Gâteau de Panetone

(Por Bambini)

Ingredientes

150g de panetone esfarelado

200g de chocolate meio amargo derretido

100g de manteiga sem sal

3 ovos inteiros

2 gemas

80g de açúcar refinado

30g de cacau em pó

1 pitada de sal

Manteiga e cacau em pó a gosto para untar as forminhas

Modo de preparo

Triture o panetone no processador ou com as mãos até obter uma farofa fina. Em uma tigela, derreta a manteiga junto com o chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas (pausando de 30 em 30 segundos). Reserve.

Na batedeira ou com um batedor de arame, bata os ovos inteiros, as gemas e o açúcar refinado até formar um creme claro e fofo. Incorpore a mistura de chocolate derretido ao creme de ovos. Em seguida, adicione o Panetone esfarelado, o cacau em pó e a pitada de sal, misturando delicadamente até homogeneizar.

Unte as forminhas individuais para petit gateau com manteiga e polvilhe cacau em pó. Distribua a massa nas forminhas, preenchendo cerca de ¾ da capacidade de cada uma. Leve ao forno preaquecido a 200 ºC de 8 a 10 minutos (o topo deve estar firme, mas o centro ainda cremoso ao toque).

Desenforme com cuidado sobre os pratos de servir. Sirva imediatamente acompanhado de uma bola de sorvete de creme.

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