Coquetéis Anthony Callegari, do Punch Room de Londres, participa do Guest Bartender do Bar Caju Localizado no lobby do JW Marriott Hotel São Paulo, bar comandado por Gustavo Rômulo aposta em drinks que trazem ingredientes da biodiversidade brasileira

O bartender Anthony Callegari, do Punch Room, que integra o "The London Edition", em Londres, é o convidado especial do Guest Bartender, evento promovido pelo Bar Caju, localizado no lobby do JW Marriott Hotel São Paulo, primeiro empreendimento de luxo da Marriott International na cidade. O evento acontece no próximo dia 9 de agosto, a partir das 19h30.



O Guest Bartender apresentará um cardápio de seis coquetéis exclusivos produzidos pelo anfitrião e comandante do Bar Caju, Gustavo Rômulo e pelo convidado. Anthony Callegari criará três novos drinques, que serão revelados apenas na noite do evento. Já o anfitrião Gustavo Rômulo completa o cardápio de drinks com outras três criações exclusivas, entre eles o "Amazon Punch". Os coquetéis serão oferecidos a partir de R$ 48,00 e o evento ainda contará com música ao vivo para embalar a noite.

"Trouxemos o mixologista de um dos principais bares do mundo, que tem um conceito interessante de coquetel, o ponche. Aqui vamos desafiá-lo a usar ingredientes brasileiros como o caju", diz Gustavo Rômulo.

Guest Bartender

Aberto para hóspedes e visitantes, o evento vai realizar sua terceira edição no local. O projeto criado pelo Bar Caju visa receber profissionais consagrados da coquetelaria brasileira e internacional, apresentando um menu de drinks versátil, que agrada e surpreende a todos os paladares.



Nas edições anteriores, o bar já recebeu Vinicius Demian (campeão do World Class Brasil 2022) e Alex Sepulchro, head bartender do SubAstor.

Serviço:

3° Guest Bartender do Caju Bar

Data: 9 de agosto partir das 19h30

Local: JW Marriott Hotel São Paulo (Av. das Nações Unidas, 14401 - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP).



