50 Best Anúncio dos 50 melhores restaurantes da América Latina em 2025 será feito na Guatemala Cerimônia está marcada para dia 2 de dezembro na cidade de Antigua, Guatemala, Patrimônio Mundial da UNESCO

O Oscar da gastronomia versão América Latina já tem data marcada e lugar para acontecer. A cerimônia de anúncio dos 50 melhores restaurantes da LatAm será em 2 de dezembro, na cidade de Antigua, na Guatemala.

Esta é a primeira vez que a premiação ocorrerá na Guatemala, em 2023 e 2024 foi promovida no Rio de Janeiro, e o país foi escolhido por estar se consolidando como interessante destino gastronômico, e conta com a parceria do Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).



Na 12ª edição, realizada em 2024, o prestigiado restaurante Don Julio, em Buenos Aires, Argentina, abocanhou a posição 1 da lista.



William Drew, diretor de conteúdo da Latin America's 50 Best Restaurants, celebra o desembarque da premiação na América Central.

"O evento acontecerá na linda cidade de Antigua, na Guatemala, local com uma rica tradição histórica e uma cena culinária inspiradora. Ela incorpora perfeitamente o espírito de descoberta e diversidade, que é central para nossa missão. Estamos ansiosos para realizar uma celebração inesquecível, que destaca as extraordinárias experiências gastronômicas proporcionadas em toda a região”, confirmou Drew.



“A escolha da Guatemala como sede da premiação Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 é um reconhecimento do talento, criatividade e autenticidade da nossa culinária. O evento consolida o país entre os destinos gastronômicos de nível mundial e nos dá a oportunidade de mostrar a riqueza cultural, ancestral e contemporânea que define nossa identidade”, celebrou Harris Whitbeck, diretor geral do Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).



A premiação conta com o patrocínio da S.Pellegrino.



Pré-evento

Nos meses que antecedem a cerimônia, a 50 Best vai anunciar os vencedores dos prêmios especiais, como o Art of Hospitality Award, o American Express One To Watch Award e o Champions of Change Award.

Novidade na lista de premiações distribuídas no Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, o Champions of Change Award é um dos alicerces da premiação The World’s 50 Best Restaurants e celebra nomes que geram mudanças positivas e progresso duradouro no setor de alimentação e hospitalidade.



Com foco no objetivo de promover uma maior variedade de restaurantes, o 50 Best também está pronto para divulgar sua lista anual dos restaurantes da 51ª à 100ª posição antes da cerimônia de premiação.

Na cerimônia serão apresentados os prêmios Latin America’s Best Female Chef Award; Latin America’s Best Sommelier Award; Icon Award; Estrella Damm Chefs’ Choice Awar; Latin America’s Best Pastry Chef Award, patrocinado pela República del Cacao; Highest Climber Award, patrocinado pelo Lee Kum Kee e Highest New Entry Award.



