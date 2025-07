A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda de lotes de champignon, molho de alho e polpa de fruta no Brasil. Além disso, proibiu a comercialização de todos os produtos de uma marca de azeite, a Vale dos Vinhedos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira.

Segundo a autarquia, em relação ao champignon, ao molho de alho e à polpa de fruta, os lotes citados apresentaram resultados insatisfatórios em análises realizadas por laboratórios públicos. Os itens deverão ser recolhidos e não podem ser vendidos, distribuídos ou consumidos. São eles:

Polpa de fruta de morango – marca De Marchi – Lote 09437-181, com data de validade até 01/11/2026.

Os itens apresentaram resultado insatisfatório no ensaio de pesquisa de matérias estranhas, conforme laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (Lacen/SC).

Champignon inteiro em conserva – marca Imperador, fabricado pela Indústria e Comércio Nobre – Lote 241023CHI, com data de validade de 10/2026.

Os itens apresentaram resultado insatisfatório no ensaio de pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre, que se encontra acima do limite permitido, conforme laudo emitido pelo Lacen-DF.

Molho de alho – marca Qualitá, fabricado pela Sakura Nakaya Alimentos – Lote 29, com data de validade de 01/2026.

Os itens apresentaram resultado insatisfatório nos ensaios de determinação de dióxido de enxofre e pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre, sendo detectada a presença de 20,4 mg/kg de dióxido de enxofre (expresso como SO), conforme laudo emitido pelo Lacen-DF.

Marca de azeite proibida

No caso do azeite, a Anvisa identificou que a marca Vale dos Vinhedos, importada pela empresa Intralogística Distribuidora Concept LTDA, tem origem desconhecida, logo nenhum lote do produto pode ser fabricado ou vendido no país.

Além disso, testes também encontraram resultados insatisfatórios nos itens da marca, “em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação vigente nos ensaios de rotulagem e físico-químico”.

