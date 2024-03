A- A+

despedida Após quase 20 anos, Bar Central deixará a rua Mamede Simões, no Centro do Recife; entenda Estabelecimento anunciou a mudança pelas redes sociais, nesta segunda-feira (18)

A administração do bar Central, conhecido reduto boêmio do Centro do Recife, anunciou que deixará de funcionar na rua Mamede Simões, no bairro de Santo Amaro. Este tem sido o endereço do estabelecimento desde a sua fundação, há quase 20 anos.

Com uma publicação nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (18), os clientes do bar foram avisados da mudança. “Movidos a desafios, vamos partir para novos projetos, em novas paragens”, aponta a postagem.

Sem dar mais detalhes sobre o que motivou a mudança, o texto afirma que o bar cumpriu sua missão na Mamede Simões, “colocando a rua no mapa gastronômico e noturno da cidade”. Além disso, o comunicado fala em uma transformação no perfil do empreendimento.



“Ainda no nosso velho endereço, nossos clientes estão percebendo que um novo Central vai surgindo: mais musical e com novas propostas gastronômicas - tudo em sintonia com as mudanças”, afirma.

O anúncio não adianta qual será o novo endereço do Central, mas revela que ele pode continuar em alguma localidade do Centro do Recife. “Vamos deixar espaço para o futuro nascer e florescer”, diz.

