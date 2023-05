A- A+

RECEITAS Aposte na Batata Morna com Atum para o almoço Confira receita simples e saudável para aquele aquela refeição no meio da semana

Do nada bate aquela vontade de comer aquele almoço em casa mas você está com poucos ingredientes. Quem nunca? Divino Fogão, rede de restaurantes de comida típica da fazenda, preparou uma receita com componentes fáceis de encontrar no armário de casa.

Batata Morna com Atum:

Ingredientes

500 gramas de batata

500 gramas de atum sólido

5 ovos

20 gramas de azeite

Suco de 1 limão

20 gramas de cebolinha fatiada

30 gramas de azeitona picada

Sal a gosto

Modo de preparo:

Primeiramente, descasque e corte as batatas em cubos. Cozinhe a batata em água fervente com um pouco sal e na mesma água, coloque os ovos. Quando a batata estiver macia, retire da água e escorra. Em seguida, amasse grosseiramente a batata ainda quente, descasque os ovos cozidos e reserve. Tempere as batatas amassadas com sal, azeite e suco de limão e depois de temperar, coloque o atum, cebolinha, as azeitonas e mexa. Por fim, passe os ovos na peneira ou espremedor de batata e cubra toda a batata com eles. Sirva morno.

Rendimento: 1 travessa serve até 6 pessoas

