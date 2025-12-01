A- A+

CONGELADOS Como congelar alimentos corretamente? Nutricionista dá dicas; confira Para preservar textura e nutrientes, é necessário seguir algumas etapas do processo

A prática de congelar comida é antiga e proporciona praticidade ao dia a dia de quem tem pouco tempo para preparar o cardápio da semana. Mas como congelar alimentos sem que eles percam consistência e textura, além de nutrientes?

Jéssica Benazzi, nutricionista da rede Divino Fogão, dá dicas sobre quais alimentos podem ser congelados e como realizar o processo da forma correta e sem desperdícios.

Alimentos que não congelam bem

Evite congelar verduras de folhas cruas, como alface, rúcula e agrião, elas murcham e perdem a textura.

Os ovos inteiros também não devem ser congelados, já que podem estourar. Você pode bater e congelá-los em optes.

Outro ingrediente que não reage bem ao congelamento é a batata, que tende a ficar com uma textura esponjosa após o processo.

Molhos com amido, como maionese ou creme de leite fresco, também não devem passar pelo processo, já que eles separam e talham.

Como congelar carnes, peixes e aves?

Proteínas, como carnes bovina e suína, peixes e aves, podem ser congeladas cruas ou cozidas.

Divida em porções pequenas para facilitar no descongelamento. Retire o excesso de ar nas embalagens, que podem ser de plástico filme ou sacos próprios para freezer, e coloque a data de congelamento, evitando o desperdício.

As carnes cruas podem durar até 12 meses, enquanto as cozidas podem permanecer por dois a três meses. Os peixes podem ser mantidos congelados por três a seis meses.

Legumes e verduras

Entre os alimentos mais fáceis de congelar, os legumes e as verduras apresentam uma textura e características nutricionais favoráveis para o congelamento.

Podem ser congelados brócolis, cenoura, vagem, couve-flor, espinafre, abobrinha e pimentão.

Antes de armazenar, é necessário branquear os ingredientes: ferva os vegetais por dois a cinco minutos e depois mergulhe-os na água com gelo e escorra bem antes de armazenar em porções pequenas. Assim, é possível manter no freezer por até oito meses.

Temperos cortados, como salsinha e cebolinha, também são uma dica para quem busca praticidade para cozinhar.

Grãos, massas e arroz

Podem ser congelados já cozidos: arroz, feijão, lentilha, grão-de-bico e até mesmo o macarrão cozido al dente. Para isso, o ideal é esperar que os alimentos esfriem completamente antes de armazená-los em porções pequenas.



Outra boa dica é colocar um fio de azeite no macarrão, para evitar que ele grude durante o congelamento. Dessa forma, os ingredientes podem durar de dois a três meses.

Laticínios

Os laticínios também podem ser congelados quando não forem consumidos totalmente. Para o leite o indicado é optar por uma garrafa de vidro ou plástico e preencher até ¾ do recipiente, para evitar que ele estoure com a pressão.

Ao descongelar o leite, agite e use imediatamente, para preservar a textura e o sabor.

Já os queijos duros, como o parmesão, podem ser armazenados em um saco plástico fechado a vácuo e descongelados na geladeira.



Pães e massas

Para preservar a textura e o sabor, os pães simples, como o francês ou caseiros, bolos, tortas e massa de pizza podem ser congelados. O ideal é esperar as massas esfriarem completamente antes de embalar.

Para a massa de pizza, depois de sovar e abrir os discos, asse levemente por cinco minutos, deixe esfriar e embale os discos com plástico filme, depois leve ao freezer. As massas permanecem por até três meses armazenadas.

Pratos prontos

Os pratos já preparados, como lasanhas, sopas, carnes ensopadas e purês, podem ser congelados em potes herméticos ou sacos próprios para freezer. Para garantir que o prato dure dois a três meses, evite congelar os alimentos ainda quentes.

Café

O mais diferente da lista, o café pode ser congelado em forminhas de gelo, para usar em bebidas geladas e sobremesas, como tiramissu e caldas.

*Com informações da assessoria de imprensa

