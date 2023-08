A- A+

Receita Aprenda a fazer a tradicional feijoada pernambucana; confira o passo a passo Convidamos o chef Robson Lustosa, coordenador da Faculdade de Gastronomia do Senac-PE, para ensinar os segredos dessa receita

Quem é de fato bom pernambucano já comeu aquele feijão com gosto de casa de vó recheado com abóbora, maxixe e outros vegetais, ervas e temperos típicos da nossa terra que fazem a conhecida feijoada pernambucana. Convidamos o chef Robson Lustosa (@chefrobinho), coordenador da Faculdade de Gastronomia do Senac-PE (@faculdadesenacpe), para ensinar os segredos dessa receita tão afetiva.

Apesar de similar às feijoadas mais consumidas no Brasil - comumente feita com feijões pretos, cortes de porco, charque e calabresa - a feijoada pernambucana se diferencia por utilizar o feijão-mulatinho (também chamado de roxinho ou rosinha) ou do feijão carioca, além de alguns legumes e especiarias muito presentes na nossa região como o maxixe, a abóbora, o cheiro verde, cominho e o coloral. Tome nota!



Feijoada Pernambucana

(Por Robson Lustosa)



Ingredientes:

500 g de feijão mulatinho demolhado

200 g de linguiça calabresa

350 g de charque

150 g de linguiça mista

250 g de lombo suíno salgado

150 g de orelha suína

180 g de repolho

200 g de jerimum

200 g de batata inglesa

150 g de cenoura

180 g de chuchu

100 g de maxixe

100 g de quiabo

3 dentes de alho picados

70 g de cebola picada

1 pimenta de cheiro sem sementes picada

2 folhas de louro

Cheiro verde (cebolinha, coentro e salsa) a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino preta moída a gosto

Cominho moído a gosto

Colorau a gosto

30 ml de óleo de soja

50 ml de azeite de oliva

Modo de preparo:

Corte as carnes e linguiças em pedaços médios e coloque para dessalgar em água fria (o ideal é fazer 24h antes)

Descasque e corte os legumes em pedaços médios e branqueie em uma panela com água quente e folha de louro (coloque os vegetais, dos mais duros aos mais macios, em uma panela de água quente e cozinhe até que fiquem com uma cor vívida; interrompa o cozimento em água fria e reserve); reserve a água que fez o branqueamento dos vegetais

Coloque o feijão demolhado na água dos vegetais e, em seguida, as carnes e linguiças dessalgadas; tempere com o cominho, colorau e pimenta do reino (a depender da dessalga das carnes, adicione uma pitada de sal ou não); a água deve ser suficiente para cobrir duas vezes e meia os grãos de feijão e as carnes

Misture o óleo de soja com o azeite de oliva e aqueça em uma frigideira; acrescente o alho picado e refogue até levantar o aroma; adicione a cebola picada e refogue até que fique translúcida; em seguida, coloque a pimenta de cheiro e refogue até ficar macia; reserve

Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo brando até que o feijão e as carnes estejam macios (cerca de 40 minutos; se cozinhar na panela de pressão, conte 18 minutos a partir do início do chiado da válvula)

Adicione o refogado e misture bem; em seguida, coloque os vegetais branqueados e deixe cozinhar em fogo brando até que estejam macios; desligue o fogo e acrescente as ervas picadas (cheiro verde); acerte o sal, se necessário

Sirva a Feijoada Pernambucana com arroz branco e farinha de mandioca torrada ou farofa amanteigada (farinha de mandioca torrada na manteiga de garrafa).

