Aprenda a fazer duas receitas leves para comemorar o Dia dos Namorados

Não se fala em outra coisa a não ser do Dia dos Namorados, comemorado na próxima segunda (12). Para dar uma ajudinha aos casais que pretendem comemorar a data em casa, cozinhando a dois, vamos com duas dicas de pratos leves que o time de culinária Mococa ensina para a data mega romântica.



Afinal, é mais do que certo que cozinhar é uma das linguagens de amor mais poderosas que existe, né? Confira.

RECEITAS



Salada Olivier

Ingredientes:

1/2 maço de alface

2 tomates cortados em rodelas

1 cenoura ralada

1/2 maço de rúcula

100 g de ricota defumada e esmigalhada

50 ml de azeite

100 g de manteiga

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-reino a gosto



Modo de preparo:

Monte um buquê de salada com a alface, os tomates, a cenoura, a rúcula e a ricota defumada

Para o molho, frite o alho na manteiga até dourar

Adicione o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino, espere esfriar e sirva sobre a salada

Tempo de preparo: 15 minutos

Salmão ao molho branco

Ingredientes:

1 colher de sopa de molho de alho

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de margarina

1 colher de sopa de cebola triturada

1 caixinha de creme de leite

½ xícara de chá de cogumelos picados

2 colheres de sopa de saquê

2 colheres de sopa de alcaparras para decorar

2 filés de salmão

Azeite o suficiente para grelhar

Sal a gosto



Modo de preparo:

Tempere os filés de salmão com molho de alho, limão e sal. Deixe descansar por 15 minutos

Em uma frigideira antiaderente grelhe os filés com um fio de azeite até ficarem dourados e cozidos por dentro

Em uma panela aqueça a margarina e frite a cebola (até dourar) com os cogumelos

Acrescente o saquê e o creme de leite. Prove o sal

Coloque os filés já fritos nesse molho e deixe-os no fogo baixo por 1 minuto

Coloque no prato, polvilhe queijo e alcaparras, se preferir

Tempo de preparo: 45 minutos

