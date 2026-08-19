Aprenda a fazer em casa uma receita de canelone recheado com berinjela; confira passo a passo
O prato fica pronto em apenas uma hora e é sugestão para o dia a dia ou refeição especial
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Para o dia a dia ou para animar o almoço com os amigos no final de semana, um prato de massa é sempre uma pedida certeira para dar um 'up' no dia da gente.
Sem fazer esforço, o ingrediente pode ser combinado com itens leves e nutritivos, fornecendo, ainda, um aporte nutricional mais interessante do que só o carboidrato simples.
É o caso da receita do canelone recheado com berinjela, que a empresa Selmi ensina e que fica pronta em uma hora. Confira e bom apetite!
Receita
Canelone de berinjela e ricota
Ingredientes:
Fio de azeite
1 berinjela em cubos pequenos
1/2 xícara de chá de salsa
1 colher de café de sal
Pimenta-do-reino a gosto
200g de ricota
3 colheres de sopa de creme de leite
1 pacote de massa de sêmola tipo lasanha (200g)
2 xícara de chá de molho de tomate
4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Em uma panela com azeite, refogue a berinjela até ficar macia
Tempere com sal e pimenta
Misture a salsa, a ricota e o creme de leite e reserve
Em outra panela, cozinhe a massa para lasanha em água com sal rapidamente até ficar maleável
Recheie cada folha de massa com a mistura de berinjela e enrole, formando os canelones
Disponha os canelones em um refratário com um pouco de molho no fundo
Cubra com o restante do molho e finalize com o queijo parmesão ralado
Leve ao forno preaquecido por 10 minutos para gratinar e sirva em seguida
Tempo de preparo: uma hora
Rendimento: três porções