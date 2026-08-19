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canelone Aprenda a fazer em casa uma receita de canelone recheado com berinjela; confira passo a passo O prato fica pronto em apenas uma hora e é sugestão para o dia a dia ou refeição especial

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Para o dia a dia ou para animar o almoço com os amigos no final de semana, um prato de massa é sempre uma pedida certeira para dar um 'up' no dia da gente.

Sem fazer esforço, o ingrediente pode ser combinado com itens leves e nutritivos, fornecendo, ainda, um aporte nutricional mais interessante do que só o carboidrato simples.

É o caso da receita do canelone recheado com berinjela, que a empresa Selmi ensina e que fica pronta em uma hora. Confira e bom apetite!

Receita

Canelone de berinjela e ricota

Ingredientes:

Fio de azeite

1 berinjela em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de salsa

1 colher de café de sal

Pimenta-do-reino a gosto

200g de ricota

3 colheres de sopa de creme de leite

1 pacote de massa de sêmola tipo lasanha (200g)

2 xícara de chá de molho de tomate

4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Em uma panela com azeite, refogue a berinjela até ficar macia

Tempere com sal e pimenta

Misture a salsa, a ricota e o creme de leite e reserve

Em outra panela, cozinhe a massa para lasanha em água com sal rapidamente até ficar maleável

Recheie cada folha de massa com a mistura de berinjela e enrole, formando os canelones

Disponha os canelones em um refratário com um pouco de molho no fundo

Cubra com o restante do molho e finalize com o queijo parmesão ralado

Leve ao forno preaquecido por 10 minutos para gratinar e sirva em seguida

Tempo de preparo: uma hora

Rendimento: três porções

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