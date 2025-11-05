Aprenda a fazer macarrão recheado com requeijão e mortadela; veja passo a passo
Você não precisa ter muita prática na cozinha para acertar no preparo da massa
Leia também
• Kaywa Hilton recebe Glory Kabé no Boia Restaurante, em Salvador; saiba mais
• Receita: aprenda a fazer um bolo cremoso de banana com doce de leite
Queijo, mortadela e requeijão. Não precisa de mais nada para garantir um super prato em casa e impressionar os convidados.
Que tal aprender uma receita de macarrão recheado, que ainda é temperado com molho de tomate e orégano?
Os culinaristas da marca Galo ensinam um prato suculento e rápico de fazer, confira.
RECEITA
Macarrão recheado
Ingredientes:
1 pacote de macarrão de sêmola tipo ninho
1 xícara e 2/3 (400ml) de água
2 latas (600ml) de molho de tomate
1 pitada de sal
300g de mortadela picada
3 xícaras (300g) de muçarela ralada
1 pote (200g) de requeijão cremoso
1 colher de sopa de orégano
Modo de preparo:
Arrume o macarrão em um refratário
Para o recheio, misture a mortadela, o queijo e o requeijão
Recheie os Ninhos
Misture o molho de tomate com a água e tempere com uma pitada de sal
Em seguida, espalhe o molho no refratário
Cubra com papel alumínio e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 30 minutos
*Com informações da assessoria de imprensa