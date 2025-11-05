Qua, 05 de Novembro

RECEITA

Aprenda a fazer macarrão recheado com requeijão e mortadela; veja passo a passo

Você não precisa ter muita prática na cozinha para acertar no preparo da massa

Macarrão cremoso é pedida para fim de semanaMacarrão cremoso é pedida para fim de semana - Foto: Galo/Divulgação

Queijo, mortadela e requeijão. Não precisa de mais nada para garantir um super prato em casa e impressionar os convidados. 

Que tal aprender uma receita de macarrão recheado, que ainda é temperado com molho de tomate e orégano?

Os culinaristas da marca Galo ensinam um prato suculento e rápico de fazer, confira. 

RECEITA
Macarrão recheado

Ingredientes:
1 pacote de macarrão de sêmola tipo ninho 
1 xícara e 2/3 (400ml) de água
2 latas (600ml) de molho de tomate
1 pitada de sal
300g de mortadela picada
3 xícaras (300g) de muçarela ralada
1 pote (200g) de requeijão cremoso
1 colher de sopa de orégano

Modo de preparo:
Arrume o macarrão em um refratário
Para o recheio, misture a mortadela, o queijo e o requeijão
Recheie os Ninhos
Misture o molho de tomate com a água e tempere com uma pitada de sal
Em seguida, espalhe o molho no refratário
Cubra com papel alumínio e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 30 minutos

*Com informações da assessoria de imprensa

